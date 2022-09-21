На улице Интернациональная в Барнауле стоит старинный дом, оставшийся без жильцов — им нашли новое жилье по программе переселения из аварийного жилфонда. Выглядит он запущенным, а его недавние обитатели съехали, изуродовав фасад. Между тем, этот дом — памятник архитектуры. Как и еще одна ветхая двухэтажка, которая тоже вот-вот будет расселена и опустеет: на ул. Никитина. Какова судьба этих исторических строений после того, как их покинут люди?

Этого дома в Барнауле больше нет: он стоял на ул. Интернациональной, 81, был снят с охраны и снесен.

Обветшавшая история

На дверях амбарный замок, окна задраены — деревянный дом на Интернациональной, 89 закрыт от посетителей. И это к счастью: здание пустое, постоянно следить за ним некому — не дай бог кто-то поиграет с огнем.

Первые барнаульцы заселились в него в 1913-м — когда эту улицу еще называли Сузунской. В то время дощатая обшивка этого бревенчатого строения наверняка была окрашена в радостный цвет. Сейчас его серый фасад скорее отталкивает, чем привлекает.

Но если всмотреться — можно разглядеть цветочный орнамент на наличниках, резные сердечки и незатейливое «кружево» под карнизом. Правда, и над этой, едва проступающей сквозь время красотой, потрудились варвары: кто-то выдрал с корнем наличники на втором этаже и вставил в проемы уродливые рамы.

«Доходный дом начала XX века». Ул. Интернациональная , 89. Altapress.ru «Доходный дом начала XX века». Ул. Интернациональная , 89. Altapress.ru «Доходный дом начала XX века». Ул. Интернациональная , 89. Altapress.ru «Доходный дом начала XX века». Ул. Интернациональная , 89. Altapress.ru «Доходный дом начала XX века». Ул. Интернациональная , 89. Altapress.ru

Бревенчатый дом на ул. Никитина, 128, хоть и старше (год ввода 1900), выглядит покрепче. Но это — только видимость: стены, кровля и перекрытия здесь почти целиком поражены грибком, сообщает подготовленное экспертами техническое заключение.

100 лет без капремонта

Обе двухэтажки — объекты культурного наследия регионального значения. Первый — «Доходный дом», второй — «Купеческий особняк». Шедеврами деревянного зодчества здания эти, вероятно, никогда не были — они, как и многие соседние строения, формировали облик и атмосферу старого доброго Барнаула.

Правда, все годы жизни обитатели этих домов не особо о них пеклись — межведомственные комиссии признали их аварийными и подлежащими реконструкции. Дом на Интернациональной за 100 с небольшим лет не дождался ни одного капремонта — даже удивляет, что эксперты, изучившие его состояние в 2016-м, определили износ лишь в 60%.

«Купеческий особняк» на ул. Никитина , 128 в Барнауле. Altapress.ru

Особняку на Никитина еще в 2009-м поставили удручающий диагноз: «представляет угрозу для жизни и здоровью людей и не рекомендуется для дальнейшей эксплуатации» и есть «опасность внезапного обрушения» (цитируем по техническому заключению компании «ГеоПроектСтройАлтай»).

Обитателям повезло

Но обителям этих домов однажды повезло: здания включили в программу «Переселение граждан из аварийного жилфонда» на 2019−2025 годы, и почти все бывшие жильцы уже съехали.

Дому на Интернациональной расселен еще в декабре 2021 года, следует из информации сайта www.reformagkh.ru (и подтверждено в администрации города). В «особняке» на Никитина своей очереди ждет только одна квартира.

«Купеческий особняк» на ул. Никитина , 128 в Барнауле. Altapress.ru «Купеческий особняк» на ул. Никитина , 128 в Барнауле. Altapress.ru

«Проводится работа по расселению», — объяснили в администрации города в начале сентября.

Но что ждет опустевшие здания? Ведь по программе «Переселения граждан из аварийного жилфонда» в Барнауле сносят десятки аварийных домов, обитателям которых подобрали новое жилье.

39 из 156 многоквартирных домов, включенных в региональную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2019−2025 годы, уже полностью расселены и выведены из эксплуатации. По данным на 30 августа, завершены работы по сносу 22 домов из 40 планируемых в 2022 году.

Снос дома на ул. Привокзальная , 17. altapress.ru.

Отвечает комитет

Между тем, на первый взгляд, судьба домов не вызывает опасений. После расселения дома переходит в муниципальную собственность, объяснил Александр Урбах, начальник алтайохранкультуры. А за их сохранность, содержание и организацию реконструкции отвечает городской комитет ЖКХ.

Переход в собственность города происходит после выплаты собственникам денег за изымаемое жилье и регистрации в Росреестре, уточнили в барнаульском комитете ЖКХ.

Дома-памятники можно использовать для муниципальных нужд (после реставрации), а можно продать на конкурсе за рубль, объяснили в алтайохранкультуре.

И в администрации Барнаула рассказали: эти дома, имевшие статус жилых, переведут в нежилые, а затем будут продавать с публичных торгов — в соответствии с Федеральным законом № 178 «О приватизации государственного и муниципального имущества» (от 21 декабря 2001 года).

«Доходный дом». Ул. Интернациональная , 89. Altapress.ru

Сносить нельзя

При этом сносить здания-памятники запрещено по закону. Александр Урбах на этот счет дал однозначное и, в общем, вполне оптимистичное объяснение: на указанные дома есть утвержденные в установленном порядке охранные обязательства.

«Ограничения прав собственности зарегистрированы в управлении Росреестра по Алтайском краю. Документы находятся на исполнении в КЖКХ Барнаула в части проведения капитального ремонта, реставрации указанных жилых домов», — заверили в алтайохранкультуре.

И все же старинные дома в историческом центре Барнаула все равно разрушаются и исчезают.

Дом ПоскОтинова в Барнауле. Altapress.ru

Хроника уничтожения

К примеру, в 2018-м пожар уничтожил деревянную контору купца Морозова на Ползунова, 31. В 2019-м сгорело заброшенное здание-памятник на ул. Калинина, 5а, где в годы войны был госпиталь. Разрушается и кирпичный дом купца Василия Поскотинова: его собственник — Росимущество — на нашел денег даже на его консервацию.

В 2006-м депутаты краевого парламента постановлением № 481 сняли с госохраны и исключили из числа памятников сразу 31 объект в Барнауле. На месте части выбывших появились или строятся большие и «приятные во всех отношениях» современные здания. А история исчезает.

Дом , приятный во всех отношениях , на ул. Интернациональной. Altapress.ru

Тогда, в 2006-м, потеряли охранный статус усадьба купца Михайлова на Партизанской (здесь сейчас строят здание для прокуратуры), кинотеатр «Первомайский» (на его месте — ТЦ) и купеческий особняк на Короленко, 60, на месте которого поднялся отель «Улитка».

Среди выбывших оказалась и «Городская усадьба начала XX века», расположенная на ул. Интернациональной, 81. Ее тоже снесли. Дом этот хорошо помнит Сергей Семенов, фотогафирующий старинные здания много лет — он прислал нам его фото незадолго до сноса.

«Этот дом еще бы 100 лет простоял, — считает он. — Я посмотрел, какой силы в нем были бревна — лиственница! Зашел в него — увидел декоративные розеточки на первом этаже. Помещение на втором этаже напомнило мне интерьер на картине Репина «Не ждали»."

Снесенный дом , стоявший на ул. Интернациональной , 81. Сергей Семенов. Снесенный дом , стоявший на ул. Интернациональной , 81. Сергей Семенов. Декоративная розетка на первом этаже дома , которого больше нет ( ул. Интернациональная , 81). Сергей Семенов. Снесенный дом , стоявший на ул. Интернациональной , 81. Сергей Семенов.

Полномочие правительства

Но сегодня у депутатов АКЗС таких полномочий нет — решение о снятии с госучета дома-памятника принимается на федеральном уровне. «Это полномочие правительства РФ», — объяснили в алтайохранкультуре.

Причем техническое состояние здания — не основание для исключения. Нужно положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы «о возможном исключении в случае физической утраты историко-культурного значения памятника». И еще — согласие Министерства культуры РФ.

Надо сказать, что в конце 2020 года депутаты АКЗС все же попытались упростить процедуру исключения из охранного перечня. Бывает ведь, что объект утрачен, потерял культурную ценность или вовсе попал в него по ошибке.

Снос усадьбы купца Михайлова в Барнауле. altapress.ru

Тогда алтайские законодатели предложили Госдуме передать регионам право снимать с госучета памятники регионального значения. Но их инициативу не поддержали в правительстве России.

«Законопроект поддержан не был ввиду того, что закрепленное за правительством РФ полномочие по принятию решения об исключении объекта культурного наследия из реестра дает максимальные гарантии по недопущению случаев необоснованной утраты объектов культурного наследия», — объяснил спикер АКЗС Александр Романенко в ходе интернет-форума.

Словом, судьба опустевших домов на Интернациональной и Никитина зависит от желания и возможности инвесторов купить их и потратиться на реставрацию. И, разумеется, от того, сможет ли их сберечь городской комитет ЖКХ до продажи.