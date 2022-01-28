Чиновники не договорились, кто отремонтирует «барнаульский терем», но суд поставил точку

Алтайский краевой суд поставил точку в споре барнаульского комитета ЖКХ и Алтайохранкультуры о том, кто должен отреставрировать и отремонтировать знаменитый деревянный «терем» Барнаула, известный как дом Лесневского — объект культурного наследия. Эту обязанность возложили на комитет. Решение суда вступило в силу еще в конце декабря. И отчасти оно уже исполнено.

Отвечают собственники

Стороны год решали в судах, кто же все-таки обязан привести в порядок этот обветшавший восьмиквартирный жилой дом, построенный еще в ранами прошлого века и признанный объектом культурного наследия федерального значения.

В управлении госохраны объектов культурного наследия (алтайохранкультура) полагали: собственники. В том числе, городской комитет ЖКХ — муниципалитету в доме принадлежат три квартиры.

Ведомство выдало ему предписание — отреставрировать здание и приспособить его для современного использования (в решении суда не объясняется, что это значит). Более того, комитету настоятельно рекомендовали учесть обязанность сделать капремонт, предусмотренную жилищным законодательством.

В горадминистрации с этим категорически не согласились. Комитет ЖКХ пошел судиться, потребовал признать предписание незаконным, и вот почему.

Дом Лесневского. Altapress.ru

Отвечают госорганы

Представитель комитета утверждала, что местное самоуправление не обязано реставрировать объект культурного наследия. Когда дому Лесневского присвоили этот статус (1995 год), он находился в федеральной собственности. Стало быть, и реставрация — обязанность госорганов.

Капремонт, по закону, бывший наймодатель в самом деле обязан сделать — если, конечно, его не сделали перед приватизацией первой квартиры (и если в тот момент он был необходим).

Но первое жилое помещение в этом доме приватизировали, когда он был, опять же, в федеральной собственности. Причем тогда он находился в оперативном управлении у Алтайского аграрного госуниверситета. А к городу квартиры перешли только в 2003 году.

Дом Лесневского. Altapress.ru

Обязательство по наследству

Но тут уж с комитетом ЖКХ не согласились судьи. Предписания органа охраны объектов культурного наследия обязательны для исполнения. Город собственник трех квартир — стало быть, надо исполнять. Аналогичные предписания выданы и другим собственникам квартир.

Довольно интересно суд подошел к вопросу, кто же должен сделать капремонт — аграрный университет (наймодатель на момент приватизации первой квартиры) или мэрия (ставшая собственником в 2003-м).

При принятии жилфонда аграрного университета в муниципальную собственность у города не было разногласий с вузом по техническому состоянию объекта, сказал судья. Кроме того, стороны не согласовали порядок исполнения обязательств по капремонту.

Значит, не исполненное обязательство по капремонту бывшего наймодателя (АГАУ) перешло к городским властям при принятии жилфонда.

Дом Лесневского. Altapress.ru

Первое требование исполнено

Стороны прошли две инстанции, комитет ЖКХ проиграл в обоих, решение вступило в силу накануне Нового года. Пока каких-либо признаков ремонта и реставрации в доме не заметно.

Но одно из требований алтайохранкультуры — установить на фасаде информационную табличку об объекте культурного наследия — город выполнил. Табличка расположена там, где предписано проектом.

Что касается остальных обязательств, то справиться с ними будет непросто — с учетом крупного долга города по исполнительным листам. Год назад он достиг 6,672 млрд рублей.

В 2020 году краевые власти рассказали, что после расселения дома Лесневского здесь, возможно, откроется музей, ресторан или офис. Но пока все новости по этому объекту — это появление таблички на фасаде.

Дом Александра Лесневского на левом берегу пруда. retro. moi-barnaul.ru