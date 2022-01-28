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Недвижимость

Чиновники не договорились, кто отремонтирует «барнаульский терем», но суд поставил точку

Алтайский краевой суд поставил точку в споре барнаульского комитета ЖКХ и Алтайохранкультуры о том, кто должен отреставрировать и отремонтировать знаменитый деревянный «терем» Барнаула, известный как дом Лесневского — объект культурного наследия. Эту обязанность возложили на комитет. Решение суда вступило в силу еще в конце декабря. И отчасти оно уже исполнено.

Дом Лесневского, ул. Ползунова, 56. Весна 2019 года.
Дом Лесневского, ул. Ползунова, 56. Весна 2019 года.
Анна Зайкова.

Отвечают собственники

Стороны год решали в судах, кто же все-таки обязан привести в порядок этот обветшавший восьмиквартирный жилой дом, построенный еще в ранами прошлого века и признанный объектом культурного наследия федерального значения.

В управлении госохраны объектов культурного наследия (алтайохранкультура) полагали: собственники. В том числе, городской комитет ЖКХ — муниципалитету в доме принадлежат три квартиры.

Ведомство выдало ему предписание — отреставрировать здание и приспособить его для современного использования (в решении суда не объясняется, что это значит). Более того, комитету настоятельно рекомендовали учесть обязанность сделать капремонт, предусмотренную жилищным законодательством.

В горадминистрации с этим категорически не согласились. Комитет ЖКХ пошел судиться, потребовал признать предписание незаконным, и вот почему.

Дом Лесневского.
Дом Лесневского.
Altapress.ru

Отвечают госорганы

Представитель комитета утверждала, что местное самоуправление не обязано реставрировать объект культурного наследия. Когда дому Лесневского присвоили этот статус (1995 год), он находился в федеральной собственности. Стало быть, и реставрация — обязанность госорганов.

Капремонт, по закону, бывший наймодатель в самом деле обязан сделать — если, конечно, его не сделали перед приватизацией первой квартиры (и если в тот момент он был необходим).

Но первое жилое помещение в этом доме приватизировали, когда он был, опять же, в федеральной собственности. Причем тогда он находился в оперативном управлении у Алтайского аграрного госуниверситета. А к городу квартиры перешли только в 2003 году.

Дом Лесневского.
Дом Лесневского.
Altapress.ru

Обязательство по наследству

Но тут уж с комитетом ЖКХ не согласились судьи. Предписания органа охраны объектов культурного наследия обязательны для исполнения. Город собственник трех квартир — стало быть, надо исполнять. Аналогичные предписания выданы и другим собственникам квартир.

Довольно интересно суд подошел к вопросу, кто же должен сделать капремонт — аграрный университет (наймодатель на момент приватизации первой квартиры) или мэрия (ставшая собственником в 2003-м).

При принятии жилфонда аграрного университета в муниципальную собственность у города не было разногласий с вузом по техническому состоянию объекта, сказал судья. Кроме того, стороны не согласовали порядок исполнения обязательств по капремонту.

Значит, не исполненное обязательство по капремонту бывшего наймодателя (АГАУ) перешло к городским властям при принятии жилфонда.

Дом Лесневского.
Дом Лесневского.
Altapress.ru

Первое требование исполнено

Стороны прошли две инстанции, комитет ЖКХ проиграл в обоих, решение вступило в силу накануне Нового года. Пока каких-либо признаков ремонта и реставрации в доме не заметно.

Но одно из требований алтайохранкультуры — установить на фасаде информационную табличку об объекте культурного наследия — город выполнил. Табличка расположена там, где предписано проектом.

Что касается остальных обязательств, то справиться с ними будет непросто — с учетом крупного долга города по исполнительным листам. Год назад он достиг 6,672 млрд рублей.

В 2020 году краевые власти рассказали, что после расселения дома Лесневского здесь, возможно, откроется музей, ресторан или офис. Но пока все новости по этому объекту — это появление таблички на фасаде.

Дом Александра Лесневского на левом берегу пруда.
Дом Александра Лесневского на левом берегу пруда.
retro. moi-barnaul.ru

Что известно о Доме Лесневского

  • Городской особняк, деревянный, два этажа.
  • Пример использования в планировке и декоре характерных элементов стиля модерн в деревянной архитектуре.
  • Находился на берегу пруда (о том, почему спустили барнаульский пруд и чем он был хорош, можно прочитать здесь).
  • На территории усадьбы были конюшня, теплица и баня.
  • Связан с жизнью крупного сибирского общественного деятеля, городского головы Александра Лесневского — ряд источников утверждает, что дом построен по его заказу (по другим сведения — по его проекту).
  • На госохрану поставлен в 1989 году.
  • В перечень объектов культурного наследия федерального значения включен в 1995 году Указом президента РФ.
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