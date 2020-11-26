Появились варианты того, что будет в доме Лесневского в Барнауле

Не исключено, что дом станет филиалом музея, рестораном или офисом.
Пока еще идет расселение архитектурного памятника. Три семьи получат вторичное жилье на условиях соцнайма. Еще пяти семьям, у которых жилье приватизировано, выплатят компенсации.
В начале года барнаульские общественники обнаружили дыру на крыше дома, также заметили, что прогнили стропила, разрушается, а местами частично уже утеряна редкая резьба.
Включить аварийный дом в соответствующую программу было нельзя, так как в нее входят только дома, подлежащие сносу. Позже в документ внесли изменения и теперь можно расселять тех, кто живет в памятниках архитектуры, указали власти.
Подробнее о жильцах и самом доме altapress.ru рассказывал ранее.