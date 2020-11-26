Появились варианты того, что будет в доме Лесневского в Барнауле

В Барнауле расселяют памятник архитектуры федерального значения — дом Лесневского (ул. Ползунова, 56). Что там будет после реставрации, еще не решили, но есть несколько вариантов, сообщили в правительстве края.

Не исключено, что дом станет филиалом музея, рестораном или офисом.

Пока еще идет расселение архитектурного памятника. Три семьи получат вторичное жилье на условиях соцнайма. Еще пяти семьям, у которых жилье приватизировано, выплатят компенсации.

В начале года барнаульские общественники обнаружили дыру на крыше дома, также заметили, что прогнили стропила, разрушается, а местами частично уже утеряна редкая резьба.

Дом Лесневского , ул. Ползунова , 56. Весна 2019 года. Анна Зайкова.

Включить аварийный дом в соответствующую программу было нельзя, так как в нее входят только дома, подлежащие сносу. Позже в документ внесли изменения и теперь можно расселять тех, кто живет в памятниках архитектуры, указали власти.

Подробнее о жильцах и самом доме altapress.ru рассказывал ранее.