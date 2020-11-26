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Недвижимость

Появились варианты того, что будет в доме Лесневского в Барнауле

В Барнауле расселяют памятник архитектуры федерального значения — дом Лесневского (ул. Ползунова, 56). Что там будет после реставрации, еще не решили, но есть несколько вариантов, сообщили в правительстве края.

Дом Лесневского, ул. Ползунова, 56. Весна 2019 года.
Дом Лесневского, ул. Ползунова, 56. Весна 2019 года.
Анна Зайкова.

Не исключено, что дом станет филиалом музея, рестораном или офисом.

Пока еще идет расселение архитектурного памятника. Три семьи получат вторичное жилье на условиях соцнайма. Еще пяти семьям, у которых жилье приватизировано, выплатят компенсации.

В начале года барнаульские общественники обнаружили дыру на крыше дома, также заметили, что прогнили стропила, разрушается, а местами частично уже утеряна редкая резьба.

Дом Лесневского, ул. Ползунова, 56. Весна 2019 года.
Дом Лесневского, ул. Ползунова, 56. Весна 2019 года.
Анна Зайкова.

Включить аварийный дом в соответствующую программу было нельзя, так как в нее входят только дома, подлежащие сносу. Позже в документ внесли изменения и теперь можно расселять тех, кто живет в памятниках архитектуры, указали власти.

Подробнее о жильцах и самом доме altapress.ru рассказывал ранее.

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