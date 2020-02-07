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8 февраля
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Жизнь

В Барнауле разрушается уникальный памятник деревянного зодчества

Барнаульские общественники обнаружили дыру на крыше дома бывшего городского головы Лесневского. По их мнению, это приведет к разрушению уникального для России памятника деревянного зодчества, пишет «Московский комсомолец».

Дом Лесневского, ул. Ползунова, 56. Весна 2019 года.
Дом Лесневского, ул. Ползунова, 56. Весна 2019 года.
Анна Зайкова.

«В крыше памятника нет несколько жестяных листов, из-за чего в чердачное помещение попадает снег и накапливается там. Но и это еще не все: прогнили стропила, разрушается, а местами частично уже утеряна редкая резьба. То, что мы увидели, говорит о том, что памятник заброшен, нет охраны и мониторинга», — пояснил руководитель «Гражданского патруля» в Барнауле Игорь Берг.

Общественники намерены пожаловаться на бездействие городской администрации, которая является собственником здания, в прокуратуру Алтайского края.

Дом Лесневского построен в 1906 году и является памятником архитектуры федерального значения.

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