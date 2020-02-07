В Барнауле разрушается уникальный памятник деревянного зодчества

«В крыше памятника нет несколько жестяных листов, из-за чего в чердачное помещение попадает снег и накапливается там. Но и это еще не все: прогнили стропила, разрушается, а местами частично уже утеряна редкая резьба. То, что мы увидели, говорит о том, что памятник заброшен, нет охраны и мониторинга», — пояснил руководитель «Гражданского патруля» в Барнауле Игорь Берг.