Заложник статуса. Почему в Барнауле не могут восстановить дом царского градоначальника

После зимы статусный памятник деревянного зодчества на ул. Ползунова, 56 в Барнауле дал несколько новых трещин. Жильцы дома царского градоначальника Лесневского утверждают, что одна из пристроек отваливается, а доски полов стали прогибаться. Объект находится на балансе у мэрии, которая, преодолев трудности расселения, сможет приступить к восстановлению. Когда это произойдет, разбирался altapress.ru.

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Дом разваливается на части

Образец деревянного зодчества Дом Лесневского — памятник архитектуры федерального значения, включенный в экскурсию «Деревянное кружево Барнаула». Туристам показывают двухэтажный особняк из лиственницы, подчеркивая необычное сочетание русской традиции резьбы по дереву и модного на тот момент стиля в архитектуре модерн. Но с каждым годом дом все сильнее ветшает.

Собственник одной из квартир Илья Бруев рассказал altapress.ru, что после зимы дом получил несколько новых и серьезных повреждений: «Одна из пристроек начала отваливаться от основного здания. Ее строили в привязку к кровле и перекрытиям, поэтому она тянет за собой весь дом. За зиму трещина увеличилась до 10 см».

Бруев жалуется, что крыша в памятнике протекает, на одной стене бревна не закрыты облицовочной доской, опилки под обшивкой, которые служили утеплителем, осыпались, а некоторые оконные рамы сгнили и вывалились из стены. «Поэтому жильцы установили пластиковые окна. Но мы сделали их в размер исторических проемов и сохранили деревянную раму для возможной реставрации. А некоторые прорубили проемы пошире», — добавляет он.

О капитальном ремонте строения речи не идет. Так как здание является памятником архитектуры федерального значения, говорят жильцы, все работы должны быть выполнены по специальному проекту мастерами соответствующей квалификации. Это дорогостоящее мероприятие.

Раньше было проще. Супруга Ильи Бруева Элеонора — дочь сотрудника сельхозинститута, который получил квартиру в Доме Лесневского в 1940-х годах. Она вспоминает, что пока памятник архитектуры стоял на балансе у вуза, его состояние было удовлетворительным.

«Мы приходили к ректору, просили стройматериалы и сами ремонтировали дом. У нас был прекрасный двор. У каждой семьи — свои грядки и цветники. А потом институт передал дом мэрии и даже пытался отрезать нас от водоснабжения. Надзорные органы требовали, чтобы мы проводили субботники, ремонтировали дом, ставили специальные окна. Но мы не собственники, мы наниматели, поэтому ничего делать не стали», — рассказала Элеонора Бруева.

Элеонора Бруева. Анна Зайкова.

Новая история памятника

Дом Александра Лесневского — последнего царского градоначальника Барнаула — с 1917 года является жилым. Этот факт определяет судьбу памятника: чтобы начать реставрацию, его нужно сначала расселить. Частных инвесторов не нашлось, поэтому мэрии пришлось взять объект на себя. Тем более что три из семи квартир — муниципальные (четыре квартиры приватизированы).

Новое жилье ждут 18 человек. Для этого в 2015 году администрация Барнаула признала дом аварийным и за 5,5 млн рублей разработала проектную документацию на реставрацию и приспособление его под нежилое помещение. Скорее всего, музей.

На следующем этапе собственники либо должны восстановить памятник за свой счет, либо продать/передать квартиры муниципалитету. Вот только пока предложений по выкупу не поступало.

Антон Бенс. Анна Зайкова.

«Источник финансирования не определен», — пояснил Антон Бенс, председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства Барнаула. Также он добавил, что в городе не расселено более 200 аварийных многоквартирных домов, а средств в бюджете недостаточно, чтобы расселить весь аварийный фонд в установленный срок.

Сколько нужно денег

По проекту реставрации и сметы, который подготовила мастерская архитектора Тоскина, расселение Дома Лесневского обойдется в 12 млн рублей. Возможно, дом попадет в федеральную программу «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», на участие в которой Алтайский край подал заявку. Первые транши должны пойти уже в 2019 году. Всего ожидается 4,8 млрд рублей, но пока их нет.

На ремонт, согласно смете мастерской Тоскина, мэрии предстоит направить 56,2 млн рублей (в связи с инфляцией сумма может увеличиться на 10−15%), предварительно зарезервировав их в бюджете и объявив конкурс на поиск подрядчика. На работы после заключения контракта отводится девять месяцев. О начале этого этапа восстановления памятника архитектуры федерального значения мэрия не сообщает.

Дом Александра Лесневского , построенный в начале прошлого века , признан памятником культуры федерального значения.

Евгений Тоскин,

архитектор:

Я не могу сказать, сколько еще лет простоит этот дом. Зданию более ста лет, и оно сильно изношено. С другой стороны, в те времена строили надежно, из хорошего материала, поэтому вряд ли дом завалится в ближайшие годы. Многое будет зависеть от эксплуатации здания, ведь в нем не только стены обветшали, но и проводка с водопроводом. Все это факторы риска.

Другие «федералы»

В Барнауле два памятника деревянного зодчества федерального значения — Дом Лесневского и Дом купцов Шадриных, известный как «Русский чай». После революции в последнем размещали детский дом, а после пожара 1976 года — ресторан.

В 2013 году компания «Русский чай», воспользовавшись преимущественным правом приватизации, выкупила здание и земельный участок под ним за 8 млн рублей. После многолетних судебных тяжб, в ходе которых сделку пытались оспорить, собственник приступил к реставрации здания. Однако работы продвигаются медленно, и пока компания не объявляла об их окончании. Известно, что в отреставрированных помещениях откроется кафе и ресторан.