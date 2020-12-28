В долговой яме. Задолженность Барнаула по судебным искам почти достигла 7 млрд рублей

Долг Барнаула по исполнительным листам за 2020 год возрос почти на 700 млн рублей, информацию об этом опубликовал общественник Константин Емешин со ссылкой на доклад мэрии Общественной палате города. Сумма задолженности к 1 января 2021 года достигнет фантастического размера: 6,9 млрд рублей. Это почти 95% от собственных доходов бюджета города в следующем году.

Пандемия не помеха

Барнаульцы продолжают атаковать исками городские комитеты ЖКХ и дорожного хозяйства — пандемия не стала помехой.

Одни требуют выкупить их квартиры, поскольку городская комиссия признала их дом аварийным. К примеру, в конце сентября 16 барнаульцев доказали в краевом суде: из бюджета города им должны выплатить по 2−4 млн рублей каждому — это выкупная стоимость их квартир. А в начале года выплат добились и владельцы офисов сносимого дома.

Другие взыскивают ущерб от ДТП, случившегося на неровностях муниципальной дороги. Или добиваются освещения улиц, так как темные дороги составляют угрозу их безопасности.

Суды идут им навстречу, требования удовлетворяют — такая сложилась практика.

Суд. Решение суда. Pixabay.com

Исполнение судебных решений Барнаулом в 2020 году ( оценка) 218,6 млн рублей направили на капремонт и выселение из аварийного жилфонда.

58,7 млн рублей — оплата денежных листов: штрафов , сборов и т.п.

сборов и т.п. 32,8 млн рублей — водоотведение , содержание и ремонт дорог , организация освещения.

содержание и ремонт дорог организация освещения. 7,4 млн рублей — инженерная инфраструктура.

Итого: 317,5 млн рублей. Источник: доклад администрации Барнаула Общественной палате города.

Прокладка ливневой канализации. barnaul.org

Железные аргументы

Барнаульцы выигрывают в судах с мэрией, потому что у них железные аргументы — федеральные законы. Вот одна из недавних историй.

С. — собственник трех квартир. В 2016 году его многоквартирный дом признали аварийным и подлежащим сносу. Год спустя администрация приняла решение об изъятии помещений у жильцов.

А вот сумму возмещения за квартиры С. доказал в суде. При этом к стоимости квартир он прибавил сумму за… не проведенный в 1990-х годах капремонт дома.

Мужчина доказал, что прав: по закону от 1991 года наймодатель (государство) обязан был перед приватизацией отремонтировать жилье (закон «О приватизации жилищного фонда в РФ»).

Ветхие дома на ул. Партизанской в Барнауле. Анна Зайкова , altapress.ru.

Сведений о том, что дом отремонтировали до передачи жилья в частные руки, нет. Так что заплатить мэрии придется и за капремонт, которого не было.

Общая сумма за три квартиры и не сделанный капремонт — 8 млн рублей. Решение вынес Центральный райсуд в ноябре, информации о его оспаривании в краевом суде нет. И это одно из обычных решений.

Продолжает расти

Но барнаульский бюджет не резиновый. Каждый год на исполнение судебных решений закладывают сотни миллионов рублей. В 2019-м, к примеру, 367 млн, в 2020-м — 317 млн.

Из собранных на территории Барнаула налогов в бюджет города поступает только 11%. Брошюра «Бюджет для граждан». Barnaul.org

Это явно недостаточно — долг по исполнительным листам продолжает расти.

Так, если на 1 января 2019 года он составлял 5,3 млрд рублей, то на 1 января 2020-го достиг уже 6,2 млрд. А на 1 января 2021-го составит 6,9 млрд — это почти 95% от собственных, налоговых и неналоговых, доходов бюджета города в этом году.

Хотя и собственные доходы бюджета в 2020 году тоже увеличились

На 1 января 2016 года 5,088 млрд рублей

На 1 января 2017 года: 5,397 млрд рублей

На 1 января 2018 года: 5,506 млрд рублей

На 1 января 2019 года: 5,309 млрд рублей

На 1 января 2020 года: 6,187 млрд рублей

На 1 января 2021 года: 6,882 млрд рублей Источник: заседания БГД, информация, озвученная на Общественной палате Барнаула.

Из каких налогов складывается бюджет Барнаула. Брошюра «Бюджет для граждан». Barnaul.org

В долговой яме

Тему большого долга по исполнительным листам барнаульские депутаты обсуждают ежегодно. Но волшебного мешка, из которого можно было бы вытащить существенные суммы, не сокращая расходы на вопросы местного значения, пока не найдено.

В 2019 году депутат Елена Хрусталева предлагала выделять на это в бюджете хотя бы 1 млрд рублей (а не 300−350 млн, как обычно), но коллеги ее не поддержали.

Так или иначе — в 2021 году на исполнение судебных решений планируется направить из городского бюджета 343 млн рублей.

«Перспектив выйти из долговой ямы пока не видно», — прокомментировал ситуацию Константин Емешин, член городской Общественной палаты.

Здание администрации Барнаула на улице Гоголя , 48. «СтройГАЗ».

Потребность бюджета города на исполнительные листы на 1 января 2021 года

(в скобках — заложено в бюджет на 2021 год)

4 млрд рублей — водоотведение , содержание и ремонт дорог , организация освещения ( 190,8 млн рублей).

содержание и ремонт дорог организация освещения 190,8 млн рублей). 1,79 млрд рублей — инженерная инфраструктура ( 17 млн рублей).

17 млн рублей). 1 млрд рублей — капремонт и выселение из аварийного жилфонда ( 106,7 млн) .

106,7 млн) . 0,1 млн рублей — оплата денежных листов: штрафов , сборов и т.п. ( 28,8 млн).

сборов и т.п. 28,8 млн). Итого: 6,88 млрд рублей.

Источник: доклад администрации Барнаула Общественной палате города.