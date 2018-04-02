Барнаульские депутаты отклонили предложение мэрии погасить долг города в 5,5 млрд рублей

Сегодня, 13:15.
Экономика

Депутаты Барнаульской гордумы 30 марта, как и в 2016-2017 годах, предсказуемо отказались вносить поправки в бюджет и направлять на погашение долга города по судебным искам 5,5 млрд рублей. Ситуация с этой задолженностью такая: городу предъявлены сотни исполнительных листов, решения суда нельзя не исполнять. Но и исполнить их невозможно.

Городская дума Барнаула.
Городская дума Барнаула. Фото: Дмитрий Кудрявцев. altapress.ru

В марте краевой суд утвердил решение нижестоящей судебной инстанции по иску к городу жительницы Власихи. От комитета по дорожному хозяйству и благоустройству Барнаула она потребовала организовать освещение улицы Спортивной. Обе инстанции обязали комитет это сделать и дали срок: 9 месяцев.

Подобных судебных решений к комитетам мэрии с 2008 года накопилось на 5,506 млрд рублей, 234 листа находятся на исполнении, сообщила Надежда Тиньгаева, председатель комитета по бюджету, налоговой и кредитной политике Барнаула.

157 исполлистов на сумму 1,4 млрд рублей связаны с ЖКХ: это капремонт многоквартирных домов, предоставление жилья взамен аварийного и ряд других.
52 листа предъявлены комитету по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи на 3,5 млрд рублей: содержание и ремонт дорог, тротуаров, остановок, освещение. Самое дорогостоящее — иски по водоотведению и очистке сточных вод. Источник: комитет по бюджету, налоговой и кредитной политике Барнаула.

Предсказуемо отклоняют

Между тем, каждый год мэрия готовит и вносит в гордуму поправки в ранее принятый бюджет, обозначая тем самым готовность исполнить конституционную обязанность. "Если судебные решения вступили в законную силу, мы обязаны их исполнять", — комментирует председатель Барнаульской гордумы Галина Буевич.

Галина Буевич, председатель БГД. Источник: БГД.
Галина Буевич, председатель БГД. Источник: БГД.

Для этого ассигнования по многим статьям сокращают, а "дельту" предлагают направить на погашение всей суммы долга сразу. С этим предложением мэрия выходит к депутатам гордумы. И те ее предложения предсказуемо отклоняют.

Галина Буевич,
председатель БГД:

— На комитетах и фракции "Единая Россия" этот вопрос депутатами рассматривался. На фракции единогласно, а на профильном комитете большинством голосов принято решение отклонить предложение и голосовать против.

Надо, но невозможно

Если поправки в бюджет-2018 не отклонить, "мы не будем выплачивать зарплату работникам бюджетной сферы, не сможем содержать муниципальное имущество и инфраструктуру", — объясняет Галина Буевич. Ведь 5,5 млрд рублей — это 78,7% объема расходов бюджета на вопросы местного значения (без учета межбюджетных трансфертов).

"Дальнейшее финансирование полномочий, возложенных на органы местного самоуправления, будет прекращено", — пояснила последствия голосования за поправки Надежда Тиньгаева, председатель комитета по бюджету, налоговой и кредитной политике Барнаула.

10 лет неисполнения

От исполнения решений ни мэрия, ни депутаты не отказываются. По словам Надежды Тиньгаевой, в 2017 году на эти цели затратили 496,6 млн рублей — главным образом, в рамках инвестпрограмм. В 2018 году, по словам Галины Буевич, потратят примерно столько же, "а если будут возможности, то и больше".

А тем временем суды выносят новые решения по заявлениям граждан и юрлиц. В 2017 году долг Барнаула по исполлистам увеличился более чем на 100 млн рублей (в 2016 году - на 300 млн). И на рост задолженности обратил внимание Иван Карпов из фракции КПРФ.

Иван Карпов, депутат БГД. Фото из архива редакции.
Иван Карпов, депутат БГД. Фото из архива редакции.

Он предложил усилить контроль за исполнением решений и учитывать фактор времени. Ведь 77 исполнительных производств возбуждены еще в 2008-2013 годах. 10 лет ожидания — слишком много.

Иван Карпов,
депутат БГД (фракция КПРФ):

— О чем думает барнаулец, который больше 10 лет не может добиться исполнения судебных решений? Он начинает думать, что живет в бесправном государстве, в котором невозможно добиться положенного по закону.

Федеральный вопрос

Так или иначе, против поправок в бюджет проголосовали большинство депутатов. Воздержались лишь четверо — коммунисты и эсеры. Единороссы же пояснили, что не могли не отклонить изменения в бюджет и направить всю сумму на погашение долга.

Вячеслав Перерядов, руководитель фракции "Единая Россия" в БГД. Источник: БГД.
Вячеслав Перерядов, руководитель фракции "Единая Россия" в БГД. Источник: БГД.

Вячеслав Перерядов,
руководитель фракии "ЕР" в БГД:

— Иначе блокируем работу в города в целом.

Единоросс полагает: для решения проблемы задолженности муниципалитета нужна федеральная помощь. "Это ведь проблема не только нашего города", — сказал Перерядов.

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