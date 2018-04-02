Барнаульские депутаты отклонили предложение мэрии погасить долг города в 5,5 млрд рублей

В марте краевой суд утвердил решение нижестоящей судебной инстанции по иску к городу жительницы Власихи. От комитета по дорожному хозяйству и благоустройству Барнаула она потребовала организовать освещение улицы Спортивной. Обе инстанции обязали комитет это сделать и дали срок: 9 месяцев.

Подобных судебных решений к комитетам мэрии с 2008 года накопилось на 5,506 млрд рублей, 234 листа находятся на исполнении, сообщила Надежда Тиньгаева, председатель комитета по бюджету, налоговой и кредитной политике Барнаула.

157 исполлистов на сумму 1,4 млрд рублей связаны с ЖКХ: это капремонт многоквартирных домов, предоставление жилья взамен аварийного и ряд других.

52 листа предъявлены комитету по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи на 3,5 млрд рублей: содержание и ремонт дорог, тротуаров, остановок, освещение. Самое дорогостоящее — иски по водоотведению и очистке сточных вод. Источник: комитет по бюджету, налоговой и кредитной политике Барнаула.

Предсказуемо отклоняют

Между тем, каждый год мэрия готовит и вносит в гордуму поправки в ранее принятый бюджет, обозначая тем самым готовность исполнить конституционную обязанность. "Если судебные решения вступили в законную силу, мы обязаны их исполнять", — комментирует председатель Барнаульской гордумы Галина Буевич.

Для этого ассигнования по многим статьям сокращают, а "дельту" предлагают направить на погашение всей суммы долга сразу. С этим предложением мэрия выходит к депутатам гордумы. И те ее предложения предсказуемо отклоняют.

Галина Буевич,

председатель БГД:

— На комитетах и фракции "Единая Россия" этот вопрос депутатами рассматривался. На фракции единогласно, а на профильном комитете большинством голосов принято решение отклонить предложение и голосовать против.

Надо, но невозможно

Если поправки в бюджет-2018 не отклонить, "мы не будем выплачивать зарплату работникам бюджетной сферы, не сможем содержать муниципальное имущество и инфраструктуру", — объясняет Галина Буевич. Ведь 5,5 млрд рублей — это 78,7% объема расходов бюджета на вопросы местного значения (без учета межбюджетных трансфертов).

"Дальнейшее финансирование полномочий, возложенных на органы местного самоуправления, будет прекращено", — пояснила последствия голосования за поправки Надежда Тиньгаева, председатель комитета по бюджету, налоговой и кредитной политике Барнаула.

10 лет неисполнения

От исполнения решений ни мэрия, ни депутаты не отказываются. По словам Надежды Тиньгаевой, в 2017 году на эти цели затратили 496,6 млн рублей — главным образом, в рамках инвестпрограмм. В 2018 году, по словам Галины Буевич, потратят примерно столько же, "а если будут возможности, то и больше".

А тем временем суды выносят новые решения по заявлениям граждан и юрлиц. В 2017 году долг Барнаула по исполлистам увеличился более чем на 100 млн рублей (в 2016 году - на 300 млн). И на рост задолженности обратил внимание Иван Карпов из фракции КПРФ.

Он предложил усилить контроль за исполнением решений и учитывать фактор времени. Ведь 77 исполнительных производств возбуждены еще в 2008-2013 годах. 10 лет ожидания — слишком много.

Иван Карпов,

депутат БГД (фракция КПРФ):

— О чем думает барнаулец, который больше 10 лет не может добиться исполнения судебных решений? Он начинает думать, что живет в бесправном государстве, в котором невозможно добиться положенного по закону.

Федеральный вопрос

Так или иначе, против поправок в бюджет проголосовали большинство депутатов. Воздержались лишь четверо — коммунисты и эсеры. Единороссы же пояснили, что не могли не отклонить изменения в бюджет и направить всю сумму на погашение долга.

Вячеслав Перерядов,

руководитель фракии "ЕР" в БГД:

— Иначе блокируем работу в города в целом.

Единоросс полагает: для решения проблемы задолженности муниципалитета нужна федеральная помощь. "Это ведь проблема не только нашего города", — сказал Перерядов.