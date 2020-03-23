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23 марта -6°C

«Чем мы хуже»? В Барнауле владельцы офисов в жилом доме «под снос» отсудили у мэрии компенсацию

Двум барнаульским предпринимателям, собственникам офисов в аварийном жилом доме на пр. Ленина, по суду выплатят из бюджета города более 13 млн рублей. Этот дом подлежит сносу, и предприниматели потребовали денег за утрату своих нежилых помещений. В мэрии объясняли, что такие выплаты законом не предусмотрены, но позиция бизнеса в суде оказалась более убедительной.

Жилой дом на пр. Ленина, 129 с нежилыми помещениями.
Жилой дом на пр. Ленина, 129 с нежилыми помещениями.
Altapress.ru

Тихие обитатели дома, где никто не живет

В двухэтажном доме на пр. Ленина, 129, построенном с легкой претензией на изящество, давно никто не живет. Он расселен и готов к сносу — если, конечно, верить сайту Фонда содействия развитию ЖКХ.

Каково же было мое удивление, когда на лестничной площадке я обнаружила горящую лампочку, а в первой же квартире, в которую ткнулась, — вполне себе живого человека. Общительного, но немного озадаченного моим приходом.

Мужчина, как оказалось, работает в управляющей компании. Жить ему негде, платить с зарплаты за съемное жилье не по карману. И вот, говорит он, УК договорилась с администрацией и отдала жилье в еще не снесенном доме своим работягам — и не ему одному. Чего жилплощади пропадать?

Тем более, что дом этот, хоть и признан аварийным в 2014 году, опасным не выглядит. «Не то, что соседний, который тоже расселяют: там потолок на людей падает», — со знанием дела говорит мужчина.

Такой изгиб судьбы у моего собеседника — если не сочиняет — не в первый раз: он и до этого дважды жил в аварийном фонде — можно сказать, кочует из одного в другой. Сейчас ему повезло дважды: мало того, что есть где бросить кости, так еще и евроремонт от жильцов остался. Натяжные потолки и все такое.

В этом здании есть и свет, и вода, и тепло. За коммуналку платят вот эти временные люди. А все, кто жил здесь до начала переселения, вроде бы его покинули. Правда, мой собеседник все же говорит: последний из могикан остался и судится до сих пор, так как не доволен «тарифами» — это он про расценки, по которым переселенцам рассчитывают выкупную цену жилья.

Он же утверждает, что и местные предприниматели из своих офисов еще не съехали. В самом деле, офисы не выглядят мертвыми, хотя и в субботу здесь все закрыто.

Аварийный дом на пр. Ленина, 129.
Аварийный дом на пр. Ленина, 129.
ДубльГИС

Иск к главному распорядителю

Один из собственников нежилых помещений в этом доме — предприниматель Евгения Шумилова. Ей принадлежат два офиса площадью 112,8 и 53,3 кв. метра. Штампы, печати, полиграфия, реклама — все это ее.

После того, как этот дом 1950 года постройки признали аварийным и подлежащим сносу, участок под зданием изъяли для муниципальных нужд, а 11 квартир выкупили. Вопрос о нежилых помещениях не ставился вовсе.

Но такой изгиб судьбы предпринимателя Шумилову не устроил. Платят же людям за жилые помещения — чем хуже собственники нежилых?

В 2017 году она предложила барнаульской администрации заключить соглашение об изъятии ее помещений и выкупить их. Ей сказали «нет» и объяснили почему: не предусмотрено законами. Шумилова жаловалась в прокуратуру. Там сочли, что городские власти неверно истолковали нормы материального права. Мэрия в ответ рассказала о дефиците бюджета, следует из решения арбитражного суда.

Жилой дом на пр. Ленина, 129 с нежилыми помещениями.
Жилой дом на пр. Ленина, 129 с нежилыми помещениями.
Altapress.ru

Отказ и стал причиной обращения предпринимательницы с иском к городскому комитету ЖКХ — главному распорядителю средств городского бюджета, выделяемых на переселение из аварийного фонда. От комитета она потребовала выкупить у нее помещения.

Возражали два комитета

С ее требованиями не были согласны ни городской комитет ЖКХ, к которому был подан иск, ни финкомитет, привлеченный к делу. Их основное возражение: собственникам нежилых помещений законодательством не предусмотрена компенсация.

Кроме этого, юристы мэрии полагали: эксперты завысили выкупную цену помещений Шумиловой — она оказалась больше, чем в новых домах. Между тем, в ходе процесса краевой арбитраж дважды назначал оценку стоимости офисов. В конце концов остановились на сумме 10,4 млн рублей, и в апелляции не нашли оснований этой оценке не доверять.

Арбитражный суд Алтайского края.
Арбитражный суд Алтайского края.
Altapress.ru

Неприкосновенность собственности

В итоге суд удовлетворил требования предпринимательницы, ее позицию признали более аргументированной. Жилищный кодекс предусматривает выкуп жилых помещений в подобных случаях, и, как решил суд, в этом случае надо применить аналогию — с учетом неприкосновенности частной собственности, равенства прав участников гражданских отношений и т.п.

Так что комитет ЖКХ обязан выкупить у Шумиловой офисы за 10,4 млн. Право собственности предпринимателя на офисы прекращается после выкупа. 11 марта решение устоялось в апелляции.

Вслед за ней иск подал еще один собственник нежилого помещения в этом же доме — Евгений Буданцев. Квадратных метров у него немного — всего 43. Сам он называет их, впрочем, торгово-выставочным залом промышленных товаров.

Он тоже добился решения суда в свою пользу (но пока только в первой инстанции): городской комитет ЖКХ заплатит ему 3 млн.

Жилой дом на пр. Ленина, 129 с нежилыми помещениями.
Жилой дом на пр. Ленина, 129 с нежилыми помещениями.
Altapress.ru

Впереди амбициозная программа

Вообще же, в краевой программе переселения граждан из аварийного жилфонда в 2019—2025 годах, утвержденной губернатором Виктором Томенко, указано 175 адресов аварийных домов в Барнауле, подлежащих сносу. В части из них (например, в соседнем доме — на пр. Ленина, 127) есть и нежилые помещения.

Программа амбициозная: на нее предполагается выделить 4,2 млрд рублей (в том числе 4,1 млрд — из Фонда ЖКХ). На эти деньги жильцам либо купят другие квартиры, либо выплатят деньги. Но только жильцам — о нежилых помещениях в документе ни слова.

Пр. Ленина, 127. Аварийный дом под снос.
Пр. Ленина, 127. Аварийный дом под снос.
Altapress.ru

Хотя все это уже прошла Москва после старта программы реновации пятиэтажек. Власти столицы тогда обещали, что владельцы офисов, пекарен, магазинчиков, салонов красоты и т.п. тоже получат компенсации. Однако по факту выплаты получили не все, что стало поводом для многочисленных исков. В итоге сегодня компенсации владельцам нежилых помещений в жилых домах, попавших под реновацию, уже ежегодно включают в бюджет столицы.

Но в Барнауле с его небольшим и дефицитным бюджетом и долгом по исполнительным листам в 5 млрд рублей такие выплаты могут стать проблемой. В том числе для предпринимателей, которым обещанного придется ждать годами.

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