«Чем мы хуже»? В Барнауле владельцы офисов в жилом доме «под снос» отсудили у мэрии компенсацию

Двум барнаульским предпринимателям, собственникам офисов в аварийном жилом доме на пр. Ленина, по суду выплатят из бюджета города более 13 млн рублей. Этот дом подлежит сносу, и предприниматели потребовали денег за утрату своих нежилых помещений. В мэрии объясняли, что такие выплаты законом не предусмотрены, но позиция бизнеса в суде оказалась более убедительной.

Тихие обитатели дома , где никто не живет

В двухэтажном доме на пр. Ленина, 129, построенном с легкой претензией на изящество, давно никто не живет. Он расселен и готов к сносу — если, конечно, верить сайту Фонда содействия развитию ЖКХ.

Каково же было мое удивление, когда на лестничной площадке я обнаружила горящую лампочку, а в первой же квартире, в которую ткнулась, — вполне себе живого человека. Общительного, но немного озадаченного моим приходом.

Мужчина, как оказалось, работает в управляющей компании. Жить ему негде, платить с зарплаты за съемное жилье не по карману. И вот, говорит он, УК договорилась с администрацией и отдала жилье в еще не снесенном доме своим работягам — и не ему одному. Чего жилплощади пропадать?

Тем более, что дом этот, хоть и признан аварийным в 2014 году, опасным не выглядит. «Не то, что соседний, который тоже расселяют: там потолок на людей падает», — со знанием дела говорит мужчина.

Такой изгиб судьбы у моего собеседника — если не сочиняет — не в первый раз: он и до этого дважды жил в аварийном фонде — можно сказать, кочует из одного в другой. Сейчас ему повезло дважды: мало того, что есть где бросить кости, так еще и евроремонт от жильцов остался. Натяжные потолки и все такое.

В этом здании есть и свет, и вода, и тепло. За коммуналку платят вот эти временные люди. А все, кто жил здесь до начала переселения, вроде бы его покинули. Правда, мой собеседник все же говорит: последний из могикан остался и судится до сих пор, так как не доволен «тарифами» — это он про расценки, по которым переселенцам рассчитывают выкупную цену жилья.

Он же утверждает, что и местные предприниматели из своих офисов еще не съехали. В самом деле, офисы не выглядят мертвыми, хотя и в субботу здесь все закрыто.

Аварийный дом на пр. Ленина , 129. ДубльГИС

Иск к главному распорядителю

Один из собственников нежилых помещений в этом доме — предприниматель Евгения Шумилова. Ей принадлежат два офиса площадью 112,8 и 53,3 кв. метра. Штампы, печати, полиграфия, реклама — все это ее.

После того, как этот дом 1950 года постройки признали аварийным и подлежащим сносу, участок под зданием изъяли для муниципальных нужд, а 11 квартир выкупили. Вопрос о нежилых помещениях не ставился вовсе.

Но такой изгиб судьбы предпринимателя Шумилову не устроил. Платят же людям за жилые помещения — чем хуже собственники нежилых?

В 2017 году она предложила барнаульской администрации заключить соглашение об изъятии ее помещений и выкупить их. Ей сказали «нет» и объяснили почему: не предусмотрено законами. Шумилова жаловалась в прокуратуру. Там сочли, что городские власти неверно истолковали нормы материального права. Мэрия в ответ рассказала о дефиците бюджета, следует из решения арбитражного суда.

Жилой дом на пр. Ленина , 129 с нежилыми помещениями. Altapress.ru

Отказ и стал причиной обращения предпринимательницы с иском к городскому комитету ЖКХ — главному распорядителю средств городского бюджета, выделяемых на переселение из аварийного фонда. От комитета она потребовала выкупить у нее помещения.

Возражали два комитета

С ее требованиями не были согласны ни городской комитет ЖКХ, к которому был подан иск, ни финкомитет, привлеченный к делу. Их основное возражение: собственникам нежилых помещений законодательством не предусмотрена компенсация.

Кроме этого, юристы мэрии полагали: эксперты завысили выкупную цену помещений Шумиловой — она оказалась больше, чем в новых домах. Между тем, в ходе процесса краевой арбитраж дважды назначал оценку стоимости офисов. В конце концов остановились на сумме 10,4 млн рублей, и в апелляции не нашли оснований этой оценке не доверять.

Арбитражный суд Алтайского края. Altapress.ru

Неприкосновенность собственности

В итоге суд удовлетворил требования предпринимательницы, ее позицию признали более аргументированной. Жилищный кодекс предусматривает выкуп жилых помещений в подобных случаях, и, как решил суд, в этом случае надо применить аналогию — с учетом неприкосновенности частной собственности, равенства прав участников гражданских отношений и т.п.

Так что комитет ЖКХ обязан выкупить у Шумиловой офисы за 10,4 млн. Право собственности предпринимателя на офисы прекращается после выкупа. 11 марта решение устоялось в апелляции.

Вслед за ней иск подал еще один собственник нежилого помещения в этом же доме — Евгений Буданцев. Квадратных метров у него немного — всего 43. Сам он называет их, впрочем, торгово-выставочным залом промышленных товаров.

Он тоже добился решения суда в свою пользу (но пока только в первой инстанции): городской комитет ЖКХ заплатит ему 3 млн.

Жилой дом на пр. Ленина , 129 с нежилыми помещениями. Altapress.ru

Впереди амбициозная программа

Вообще же, в краевой программе переселения граждан из аварийного жилфонда в 2019—2025 годах, утвержденной губернатором Виктором Томенко, указано 175 адресов аварийных домов в Барнауле, подлежащих сносу. В части из них (например, в соседнем доме — на пр. Ленина, 127) есть и нежилые помещения.

Программа амбициозная: на нее предполагается выделить 4,2 млрд рублей (в том числе 4,1 млрд — из Фонда ЖКХ). На эти деньги жильцам либо купят другие квартиры, либо выплатят деньги. Но только жильцам — о нежилых помещениях в документе ни слова.

Пр. Ленина , 127. Аварийный дом под снос. Altapress.ru

Хотя все это уже прошла Москва после старта программы реновации пятиэтажек. Власти столицы тогда обещали, что владельцы офисов, пекарен, магазинчиков, салонов красоты и т.п. тоже получат компенсации. Однако по факту выплаты получили не все, что стало поводом для многочисленных исков. В итоге сегодня компенсации владельцам нежилых помещений в жилых домах, попавших под реновацию, уже ежегодно включают в бюджет столицы.

Но в Барнауле с его небольшим и дефицитным бюджетом и долгом по исполнительным листам в 5 млрд рублей такие выплаты могут стать проблемой. В том числе для предпринимателей, которым обещанного придется ждать годами.