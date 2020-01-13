В 2020 году в Барнауле расселят жильцов 100-летних домов

По плану федеральной программы переселения граждан из аварийного жилья в Барнауле подлежат сносу и реконструкции как минимум 14 многоквартирных домов, пишет « Алтайский портал недвижимости ».

Дома имеют по два этажа, большинство из них кирпичные и деревянные, лишь несколько блочных.

Шесть зданий расположены на Потоке (по ул. Глушкова, 20, П. Сухова, 16, Смирнова, 77, 1-я Западная, 49а, Чеглецова, 9, Тимуровская, 54).

Два дома на ВРЗ (Хлебозаводская, 12 и Водопроводная, 74). Два дома в центре города (Никитина, 96 и Чехова, 14). По одному на Гоньбинке (Советской Армии, 52), в Затоне (Водников, 50), на Горе (Фомина, 62) и Ближних Черемушках (Восточная, 106).

«Самым старым домом из этого списка является кирпичная двухэтажка на ул. Чехова, 14. Она построена еще в 1915-м», — пишет издание.

Все 32 жильца должны быть расселены до конца 2020 года, поскольку оставаться в здании небезопасно. Физический износ сооружения составляет 72% - это по заключению, которое выдали еще два года назад.

Еще один «долгожитель» по улице Никитина, 96. Он сдан в эксплуатацию в 1926 году.

Примечательно, что эти объекты — единственные из реестра подлежат не сносу, а реконструкции. Остальные здания построены в период с 1934 до 1968 годов.

Напомним, за 2019−2025 годы в Алтайском крае должны расселить более 8 тыс. человек из аварийных помещений общей площадью 124,24 тыс. квадратных метров. Дома расположены в шести городах и шести сельских районах края.

Стоит отметить, что к перечисленным домам в Барнауле должны добавиться еще и те, которые не успели расселить в предыдущие годы.