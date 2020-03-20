Гудбай, «Фортуна». Самый страшный офисник возле мэрии Барнаула начали сносить

Еще недавно принимавший арендаторов и посетителей офисный центр на ул. Пушкина, 56 прошел первую стадию демонтажа. Офисник, расположенный в паре сотен метров от нового здания мэрии и совсем рядом с туркластером, частично лишился крыши, окон и фасада, территория завалена строительным мусором. Он часто фигурировал в материалах судебных споров, altapress.ru рассказывает о его нелегкой судьбе.

Унылая пора

Работы на объекте сейчас не ведутся, от разграбления его пока спасают закрытые двери. Впрочем, именно в таком виде он вписывается в атмосферу уныния этого исторического квартала Барнаула.

Пустующий двухэтажный памятник старого Барнаула на ул. Пушкина , 45 Дмитрия Лямзин , ИД «Алтапресс»

Унылая она потому, что давно требует человеческого внимания. В районе пересечения пр-та Социалистического и ул. Пушкина есть пустующий двухэтажный дом-памятник (ул. Пушкина, 45), который пока еще как-то держит сам себя в вертикальном состоянии.

Наискосок — законсервированное историческое здание богадельни купца Пуртова «Варфоломеевский дом презрения» (Пушкина, 58). И между ними — тот самый офисник, который сначала носил гордое название «Ника» (в переводе с греческого — Победа), а потом стал «Фортуной».

«Самым страшным» новостроем краевого центра офисное на ул. Пушкина, 56 назвал в 2015 году интернет-журнал об архитектуре «Барнеаполь».

Эксперты издания отдали ему первое место в антирейтинге построек, портящих облик города. Этот и еще несколько современных проектов были названы «надругательством над историческим центром Барнаула».

Кто и как «Нику-Фортуну» строил

Более важным стал 2015 год для «Ники-Фортуны» по другой причине: суд признал здание самовольной постройкой и обязал собственника Евгения Озерова снести его.

В Барнауле демонтируют офисный центр «Фортуна» Дмитрий Лямзин , ИД «Алтапресс»

До этого судебного вердикта у здания были такие ключевые этапы в истории:

— сначала предприниматель Евгений Озеров приобрел на ул. Пушкина два земельных участка, затем юридически объединил их в один, целевое назначение — под размещение кафе;

— в 2007 году Озеров начал возводить «Нику». Одновременно занялся подготовкой для получения в администрации Барнаула разрешения на строительство. Нормальная практика тех лет. Но разрешение предпринимателю не выдали;

— результаты экспертизы, инициированной чиновниками мэрии, показали: «Ника» построена с множеством нарушений различных нормативов и представляет угрозу безопасности граждан не только внутри здания, но и за его пределами.

Отметим, что Озеров, пытаясь отстоять объект, дошел до Верховного суда России, который и стал для него последней инстанцией.

В Барнауле демонтируют офисный центр «Фортуна» Дмитрий Лямзин , ИД «Алтапресс»

Заложен-перезаложен

Тем не менее, до 2019 года «Фортуна» работала. Даже не смотря на то, что туда периодически являлись судебные приставы с исполнительным листом о сносе здания. Но в июне прошлого года районный суд по иску прокуратуры полностью запретил эксплуатацию офисника.

Перспектива дальнейшего использования этой земли на ул. Пушкина, 56 пока не ясна. Участок несколько лет назад был заложен Озеровым в «Зернобанк». Как следует из материалов суда, просроченная задолженность предпринимателя по кредитам превышает 17 млн рублей.

Агентство по страхованию вкладов, которое в свою очередь работает по долгам и другим обязательствам обанкротившегося «Зернобанка», оценивает участок Озерова в сумму чуть более 7 млн рублей. Добиться прекращения права собственности предпринимателя на эту землю администрации города в суде пока не удалось.