Пыль и пепел. Как Барнаул безвозвратно терял исторические здания в пожарах

Здание бывшей музыкальной школы
Адрес: ул. Калинина, 5а
Памятник архитектуры, построенный в 20-х годах прошлого века полностью сгорел в июле прошлого года.
Здесь сначала размещалась средняя школа, в годы Великой Отечественной войны — госпиталь, а позже — музыкальный лицей. Нам момент возгорания дом был заброшенным.
Дом купца Морозова
Адрес: ул. Ползунова, 31
Объект культурного наследия регионального значения уничтожен в январе 2018 года. Здание было построено в конце 19 века, в нем размещался торговый дом купца Андрея Морозова и его сыновей.
По одной из версий, причина пожара могло стать короткое замыкание на крыше.
В прошлом году суд обязал собственника восстановить здание. По подсчетам на это может уйти около 25 миллионов рублей. Таких денег на это у предпринимателя нет.
Дом Афганцев
Адрес: пр. Комсомольский, 73б
В феврале 2018 года горел «Дом афганцев» или Дом интернационального движения. Здесь располагалась краевая организация Российского союза ветеранов Афганистана и военно-исторический отдел Алтайского краеведческого музея.
Само здание, как экспонат, — этот памятник архитектуры регионального значения был построен по проекту гражданского инженера Носовича. В 1907 году здесь размещалась городская больница.
Огнем был объят второй этаж. Экспонаты музея, что располагались на первом, пострадали только от воды и копоти. При пожаре был один погибший.
Здание, в отличие от других, смогли отремонтировать.