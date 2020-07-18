Пыль и пепел. Как Барнаул безвозвратно терял исторические здания в пожарах

Серьезный пожар в одном из зданий Сереброплавильного завода, произошедший 17 июля, к сожалению, не единственный. Исторические здания в Барнауле горят с завидной регулярностью. Altapress.ru решил вспомнить важные объекты, которые не пощадил огонь и которые, скорее всего, мы безвозвратно потеряли.

Здание бывшей музыкальной школы

Адрес: ул. Калинина , 5а

Памятник архитектуры, построенный в 20-х годах прошлого века полностью сгорел в июле прошлого года.

Здесь сначала размещалась средняя школа, в годы Великой Отечественной войны — госпиталь, а позже — музыкальный лицей. Нам момент возгорания дом был заброшенным.

Пожар на Калинина , 5а. barneos22 Пожар на Калинина , 5а. barneos22 Пожар на Калинина , 5а. barneos22 Пожар на Калинина , 5а. barneos22 Пожар на Калинина , 5а. barneos22 Пожар на Калинина , 5а. barneos22

Дом купца Морозова

Адрес: ул. Ползунова , 31

Объект культурного наследия регионального значения уничтожен в январе 2018 года. Здание было построено в конце 19 века, в нем размещался торговый дом купца Андрея Морозова и его сыновей.

По одной из версий, причина пожара могло стать короткое замыкание на крыше.

Остатки торгового дома купца Морозова. Анна Зайкова Остатки торгового дома купца Морозова. Анна Зайкова Остатки торгового дома купца Морозова. Анна Зайкова

В прошлом году суд обязал собственника восстановить здание. По подсчетам на это может уйти около 25 миллионов рублей. Таких денег на это у предпринимателя нет.

Дом Афганцев

Адрес: пр. Комсомольский , 73б

В феврале 2018 года горел «Дом афганцев» или Дом интернационального движения. Здесь располагалась краевая организация Российского союза ветеранов Афганистана и военно-исторический отдел Алтайского краеведческого музея.

Само здание, как экспонат, — этот памятник архитектуры регионального значения был построен по проекту гражданского инженера Носовича. В 1907 году здесь размещалась городская больница.

«Дом афганцев» после пожара. Анна Зайкова «Дом афганцев» после пожара. Анна Зайкова «Дом афганцев» после пожара. Анна Зайкова «Дом афганцев» после пожара. Анна Зайкова

Огнем был объят второй этаж. Экспонаты музея, что располагались на первом, пострадали только от воды и копоти. При пожаре был один погибший.

Здание, в отличие от других, смогли отремонтировать.