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Жизнь

«На всю страну опять опозорились»: главный защитник барнаульской Спички высказался о пожаре (обновлено)

Ночью 16 июля на территории сереброплавильного завода и бывшей спичечной фабрики произошел крупный пожар. Барнаульский архитектор Александр Деринг, организатор известных «Субботников на Спичке» в соцсетях прокомментировал ЧП.

Здание второй плавильной фабрики после пожара.
Здание второй плавильной фабрики после пожара.
Александр Деринг / vk.com/dering07

Деринг назвал случившееся злым роком. «На всю страну опять опозорились и не сумели сохранить свою главную святыню… Пожар 1905 года разрушил 2/3 второй плавильной фабрики, и тут через 115 лет добивает остатки», — отметил архитектор.

«Мы не оставим нашу Спичку без внимания», — также добавил Деринг.


Он подчеркнул, что «все можно восстановить» и обещал, что на ближайшем субботнике активисты оценят фронт работы по расчистке и уборке.

Отметим, что позже комментарий про «опозорились на всю страну» по неизвестным причинам был удален автором. Однако факт, что данное утверждение имело место, доказывает то, что ряд алтайских СМИ также указали в своих публикациях прямую речь со столь эмоциональной формулировкой господина Деринга.

Позже сам Александр Деринг прокомментировал это так: «Друзья! Мой аккаунт был взломан и я не несу ответственности за предыдущие посты. Печально».

Отметим, что судя по содержанию теперь уже удаленного поста, взломщики аккаунта архитектора были весьма подкованы в вопросах истории краевой столицы.

Напомним, на территории Спички горела деревянная кровля. Пострадавших нет.

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