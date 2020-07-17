«На всю страну опять опозорились»: главный защитник барнаульской Спички высказался о пожаре (обновлено)

Деринг назвал случившееся злым роком. «На всю страну опять опозорились и не сумели сохранить свою главную святыню… Пожар 1905 года разрушил 2/3 второй плавильной фабрики, и тут через 115 лет добивает остатки», — отметил архитектор.
«Мы не оставим нашу Спичку без внимания», — также добавил Деринг.
Он подчеркнул, что «все можно восстановить» и обещал, что на ближайшем субботнике активисты оценят фронт работы по расчистке и уборке.
Отметим, что позже комментарий про «опозорились на всю страну» по неизвестным причинам был удален автором. Однако факт, что данное утверждение имело место, доказывает то, что ряд алтайских СМИ также указали в своих публикациях прямую речь со столь эмоциональной формулировкой господина Деринга.
Позже сам Александр Деринг прокомментировал это так: «Друзья! Мой аккаунт был взломан и я не несу ответственности за предыдущие посты. Печально».
Отметим, что судя по содержанию теперь уже удаленного поста, взломщики аккаунта архитектора были весьма подкованы в вопросах истории краевой столицы.
Напомним, на территории Спички горела деревянная кровля. Пострадавших нет.