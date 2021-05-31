«Его хотят просто похоронить». Жители элитного жилого комплекса выступили против уничтожения барнаульского Ковша

Новость о том, что знаменитый барнаульский Ковш будет засыпан и застроен, взбудоражила жителей ЖК «Новая Пристань» на ул. Приречная. Они были уверены, что покупают дорогие квартиры с красивым видом из окон в эко-районе. На деле же им придется «любоваться» на высотки и жить в «бетонном человейнике» без школ, детских садов и зелени. Где же заканчиваются амбиции чиновников и девелопера и начинается забота о людях? Свою позицию возмущенные жители излили журналистам altapress.ru на берегу Ковша.

Похороненные надежды

Сложно удержаться от восхищения, глядя на цветные рендеры красивого жилого комплекса «Новая пристань», где нарисованы: большая набережная, причал, пляж и сквер. Кажется, вот оно счастье — жить в живописном уголке центра Барнаула, вдали от суеты и смога.

Покупая дорогие квартиры, клиенты «Сибирии» даже не предполагали, насколько реальность будет отличаться от рекламных заявлений застройщика. Они выбирали жилье в районе с приставкой «эко» на берегу исторического места — знаменитого Барнаульского ковша. А оказались среди асфальта и бетона в постоянно застраивающемся спальном квартале, где нет школ, детских садов и зеленых зон.

С реальностью их примирял вид из окон и лягушачьи концерты по-утрам. Но и эти радости навсегда уйдут в случае «похорон» «ковша». После создания искусственного земельного участка, на него планируют водрузить минимум три высотки.

«Мы думали, что будем жить в городе-саде. А получилось, что поселились практически на стройке. Думаю, никто и не ставил цели позаботиться о нас. Была задача заманить людей красивой картинкой, чтобы побыстрее продать квартиры», — с горечью рассказывает одна из жительниц дома на ул. Приречная, 2-а Мария, глядя на водную гладь (Мария не решилась назвать свою фамилию — прим. ред.).

Все одно , да потому

Окрестности Барнаульского ковша. Анна Зайкова.

О грядущих изменениях жильцы дома на ул. Приречная, 2-а узнали еще в 2020 году. Буквально после новоселья. Они тут же собрали подписи под обращением в администрацию Барнаула. Больше 200 человек поддержали инициативную группу в желании отстоять «ковш».

На тот момент общественные слушания на сайте мэрии уже прошли. Как это часто бывает в отношении именно барнаульской мэрии, никто о них даже не слышал. А про засыпку этого места акватории Оби люди узнали из… новостей.

Окрестности Барнаульского ковша. Анна Зайкова.

«К сожалению, наше законодательство выстроено так, что вопросы, требующие общественного обсуждения, проходят тихо и без шума. Информацию выставляют на сайте мэрии и публикуют мелким шрифтом в „Вечернем Барнауле“. Неудивительно, что люди были не в курсе происходящего. Жителям же больше заняться нечем, кроме как сидеть целыми днями на сайте города Барнаула и выискивать, что же на этот раз задумали чиновники», — продолжает рассказ Мария.

Окрестности Барнаульского ковша. Анна Зайкова.

К слову, не только собственники квартир в «Новой Пристани» недовольны столь «тихими» общественными слушаниями. Львиная доля горожан из частного сектора, где еще в 2019 году было изменено функциональное назначение территорий с индивидуального жилищного строительства на многоэтажное, узнали об этом только спустя почти два года. Они просто не знали о грандиозных переменах в небольшом городе.

Барнаульцы считают, что формальный чиновничий подход просто неприемлем в отношении принципиальных градостроительных вопросов. Информацию нужно доносить до граждан адресно, полагают они. С ними согласны и жители ул. Приречная.

Мэрия ответила

Окрестности Барнаульского ковша. Анна Зайкова.

Сразу скажем: людей до глубины души возмутила сложившаяся ситуация и ответ мэрии на их обращение.

В нем сказано, что в соответствии с Федеральным законом № 246-ФЗ («Об искусственных земельных участках») инициатором создания искусственного земельного участка (компанией «Акватория») были получены «соответствующие согласования федеральных органов власти в сфере речного транспорта, природопользования рыболовства».

В документе также отмечается, что еще в 2017 году на сайте мэрии был размещен проект разрешения на засыпку «с приложением схемы планируемого земельного участка».

Далее добавлено, что в течение отведенных на общественное обсуждение 30 дней, никто не обратился в администрацию с предложениями и замечаниями.

Окрестности Барнаульского ковша. Анна Зайкова.

В итоге, чиновники согласовали разрешение. В апреле 2018 года в Верхне-Обском бассейновым водным управлении Федерального агентства водных ресурсов инициатору выдали разрешение на создание искусственного участка.

«Учитывая изложенное, основания для отмены согласования проекта разрешения на создание рассматриваемого ИЗУ в настоящее время отсутствуют», — однозначно говорится в ответе мэрии.

«Зеленый» генплан прошлого века

Окрестности Барнаульского ковша. Анна Зайкова.

Очередной аукцион на право создания искусственного земельного участка, площадью 2 га, прошел 21 мая, но он ничем не закончился. А это значит, что пока засыпка Ковша откладывается. Следующие торги пройдут через месяц. За это время жители ЖК «Новая пристань» надеются повлиять на ситуацию.

Главная цель — донести до чиновников и застройщиков простую мысль: Ковш нужно не засыпать, а благоустроить. А высотки можно и дальше возводить на ул. Промышленная, вплоть до элеватора.

Кстати, там уже работает компания «Жилищная инициатива» Юрия Гатилова. На берегу Оби быстро растет панельная высотка «Родные берега».

Окрестности Барнаульского ковша. Анна Зайкова.

«"Ковш» и зелень вокруг него можно превратить в красивый парк. Получилось же с Изумрудным. Кроме того, здесь нужно построить набережную, как нам обещала «Сибирия», и соединить ее через территорию речного вокзала с новой набережной за мостом. Так туристический кластер превратился бы в изюминку Барнаула. Сюда приходили бы на прогулки не только горожане, но и гости краевой столицы", — отмечает житель дома на ул Приречная Михаил Кузнецов.

Мужчина вспомнил, что согласно старому генплану 1980-х годов это место акватории Оби, а также остров Побочень, должны были стать именно большим парком. Через реку хотели перебросить пешеходные мостики, соединить все это великолепие с так и не построенным Обским бульваром.

Окрестности Барнаульского ковша. Анна Зайкова.

«Здесь должна быть рекреационная зона. Если Ковш засыпят и построят на этом месте панельки, девелоперов будет уже не остановить. Они ведь попробуют вторгнуться и на территорию леса на острове Побочень. Он может постепенно превратиться в строительную площадку. Надеяться на парк в этой части города уже не приходится, но если городские власти не хотят здесь что-то благоустраивать, то пусть хотя бы не трогают то, что есть», — говорит Михаил, показывая рукой на пространство вокруг Ковша.

Убежище для лягушек и рыбаков

Окрестности Барнаульского ковша. Анна Зайкова.

«Будет очень жаль терять это уникальное место. Я сегодня проснулась в пять утра: вокруг красота, Обь малиновая. А какие у нас здесь проходят лягушачьи концерты! Какой район может этим похвастаться? Мы же слушаем их каждый день. А еще я видела плавающую ондатру. Сюда часто прилетают дикие утки, охотятся коршуны — ловят рыбу», — с улыбкой рассказывает Тамара Иванова, живущая в ЖК.

Жители с улиц Приречная и Промышленная бережно относятся к водному объекту. Они регулярно проводят субботники. Люди сами собирают и вывозят горы мусора, в том числе строительного.

«Берег никому, кроме нас, не нужен. Им просто хотят попользоваться, запустить сюда строителей. Но никто даже не подумал о простых людях», — сокрушаются собравшиеся, глядя на недавно появившуюся кучу мусора на склоне.

Окрестности Барнаульского ковша. Анна Зайкова.

«Людям здесь очень нравится. Здесь очень тихо и спокойно. Многие приходят сюда, чтобы отдохнуть, прогуляться, подышать свежим воздухом. При этом, я никогда не видела здесь бомжей или алкашей, только рыбаков с удочками», — рассказывает Мария

Купились на обещания и купили

Жильцы ЖК «Новая пристань». «Алтапресс».

Мы стоим на берегу Ковша и любуемся небом, еще не закрытым высотками. Люди наперебой рассказывают о плюсах рекреационной зоны. Но и в этой бочке меда не обошлось без ложки дегтя.

В двух местах, на расстоянии десятков метров друг от друга, образовались трещины в грунте. Жильцы «Новой пристани» объясняют, что если бы застройщик выполнил все обещания, то берег был бы целым и невредимым, а главное, безопасным.

Барнаульский ковш. Большая трещина , засыпанная песком и щебнем. «Алтапресс». Барнаульский ковш. Трещина и мусор. «Алтапресс». Барнаульский ковш. Трещина в грунте. «Алтапресс». Барнаульский ковш. Трещина и мусор. «Алтапресс».

Справка К слову, в проектной декларации, которую удалось найти на сайте altay.sibdom.ru, речь идет только о подземной парковке, благоустройстве с зелеными насаждениями и площадках отдыха взрослых и отдыха детей. Часть помещений на первом этаже, согласно документам, предполагались для коммерческих целей.

Окрестности Барнаульского ковша. Анна Зайкова.

«"Сибирия» обещала укрепить берег и построить набережную, но не выполнила взятые обязательства. Набережная осталась только на картинках, выставленных сайте застройщика. И будущие покупатели даже не представляют, насколько реальность отличаются от рекламных рендеров", — рассказывают жители жилого комплекса.

«Мне кажется, в связи с этим можно говорить о нарушении закона о рекламе. Когда застройщик выставляет красивые картинки домов с благоустроенной территорией вокруг, набережной и прочим, а по факту ничего этого не делает, как это можно назвать? Только предоставлением недостоверной информации, которая вводит в заблуждение людей», — рассуждает Мария.

Окрестности Барнаульского ковша. Анна Зайкова.

«Вот мы и купились — купили квартиру на ул. Приречная 2-а. Новость о том, что рядом все застроят, а Ковш засыпят, стала для нас неприятным сюрпризом. И это не единственный раз, когда нас обманывали. На всех нас просто нажились…» — рассказала местная жительница Марина Мельникова

«Первый раз был, когда нам обещали один срок сдачи, но затянули строительство на целый год. А еще сдали дом без подземной парковки. Ее обещали достроить. Ждем до сих пор», — вспоминает Мария.

«Мы остались без паркинга. Используем его как можем — оставляем машины на площадке сверху. Еще обещали детскую площадку, но ее тоже не доделали», — добавляет Михаил.

Окрестности Барнаульского ковша. Анна Зайкова.

«Кроме того, здесь должны были открыть детский сад на первом этаже здания. Но предназначенные для этого помещения распродали, как коммерческие. Кроме того, поблизости нет ни одной школы. Люди вынуждены возить детей в школьные и дошкольные учреждения, находящиеся в других районах. Разве это нормально? Здесь уже не хватает социальных объектов, а они хотят воткнуть еще три высотки…» — подчеркивает Мария.

«Осторожно. Обрыв»

Жители дома на ул. Приречная еще долго наперебой рассказывали, какие недоработки допустила «Сибирия». Одна из них напрямую угрожает домам на берегу акватории Оби. В районе Ковша плохо работает система ливневой канализации. Большой квартал был оборудован всего двумя ливневыми решетками. Они просто не справляются.

Окрестности Барнаульского ковша. Анна Зайкова.

Поток ливневой воды уходит под уклон напрямую в Ковш, постепенно подмывая берег — отсюда и трещины в грунте. Самую большую регулярно засыпают песком с мелкими гравием. Но отсыпка мало спасает ситуацию. После каждого ливня ее смывает в реку. Сейчас здесь растянули сигнальные ленты.

«Толку от засыпки трещины нет никакого. Этот песок постоянно смывает. Сплошная декорация… Это просто счастье, что еще никто не провалился вниз», — искренне возмущается жительница ЖК Тамара.

Окрестности Барнаульского ковша. Анна Зайкова.

Кстати, берег Ковша со стороны дома на ул. Приречная довольно крутой и обрывистый. Он сам по себе тоже несет опасность.

«В районе много детей. Разумеется, они любят здесь гулять. Но если кто-то из ребятишек сорвется вниз, то вряд ли сможет выбраться самостоятельно. Поэтому, здесь просто опасно. Мы уже пытались жаловаться на не огороженный берег. В итоге, вместо перил нам установили вот это», — показывает Михаил на таблички с надписью «Осторожно. Обрыв».

Вокруг меня болото , а мне на Ковш охота

Окрестности Барнаульского ковша. Анна Зайкова.

В разрешении на создание искусственного земельного участка (его подготовила компания «Акватория»), собраны все необходимые заключения, в том числе экологов. Но жители жилого комплекса на ул. Приречная не считают документ на 35 страниц убедительным.

«Как им удалось пропихнуть это разрешение? Это же природный объект. Если засыпать Ковш то куда пойдет вода? К нам? Мы уверены, что нужно провести еще одну экспертизу и все детально проверить. Нас лишают речного вокзала, теперь там будут строить дома, сейчас запланировали засыпать часть акватории реки. А что дальше — Обь вспять повернут?», — интересуется Мария.

Окрестности Барнаульского ковша. Анна Зайкова.

Жители уверены, что при проведении экспертизы могли быть допущены нарушения. Свои опасения люди намерены высказать в заявлении в природоохранную прокуратуру.

«Двух ливневок явно недостаточно для сбора дождевой и талой воды. Здесь уже периодически возникают настоящие реки, уходящие в акваторию. А если ее засыпят, то мы точно окажемся в болоте. Зальет все вокруг — и дворы, и парковки. Все окружающие новостройки, в том числе ту, что строит „Жилищная инициатива“, будет затапливать. Причем, не только весной, но и после больших дождей», — печально говорит Михаил Кузнецов.

И здесь не обойтись без Путина…

Окрестности Барнаульского ковша. Анна Зайкова.

Люди понимают, что Барнаульский ковш — перспективное место для девелоперов. Они уверены, что одна из причин — расположение в центре города и готовые коммуникации.

«Для застройщиков это место — конфетка. Но кто и когда в этом городе начнет уже думать о людях…» — сокрушается Мария.

«Я недавно видела, как бабушка на костылях с трудом пришла практически к берегу и просто сидела там, глядя на воду. Может быть она хотела прощаться с Ковшом? — задумчиво говорит жительница дома на ул. Приречная Елена Кокина.

Окрестности Барнаульского ковша. Анна Зайкова.

Уже перед уходом с берега Оби Мария, окинув взглядом водную гладь, сказала, что она и ее соседи не намерены молчать. Люди уверены, что пока работы не начались, можно еще что-то изменить. Они надеются, что к их просьбам прислушаются.

«Шумят не только собравшиеся здесь, а все жители нашего жилого комплекса. Если понадобится, выйдем на митинг, запишем видеообращение к Владимиру Путину, пойдем в природоохранную прокуратуру. Мы намерены бороться за Ковш до конца», — поделилась боевым настроем Мария.

Журналисты altapress.ru попытались связаться с компанией «Сибирия», чтобы внести ясность в ситуацию, но безуспешно. На запрос редакции застройщик пока также не ответил.

Окрестности Барнаульского ковша. Анна Зайкова.