Эксклюзивную квартиру с пятиметровыми потолками продают в Барнауле за 27 млн рублей. Она располагается по адресу ул. 1905 года, 25.

Эксклюзивную двухуровневую квартиру с высокими потолками продают в Барнауле за 27 млн рублей.

Общая площадь четырешки 130 кв.м. Один "жилой квадрат" тут стоит 207,6 тыс. рублей.

Продавец уверяет, что квартира уникальная и эксклюзивная.

На первом уровне располагаются просторная гостиная со вторым световом и шикарнейшем витражом по индивидуальному заказу, совмещенная с кухней, кухонной гардеробной и обеденной зоной, две спальные комнаты и объединенный санузел с ванной.

Эксклюзивную двухуровневую квартиру с высокими потолками продают в Барнауле за 27 млн рублей. "Авито"

На втором уровне располагаются: комната открытого типа (кабинет), прачечная с санузлом и душевой, гардеробная комната, что придает удобство и комфортность в бытовой жизни.

Подоконники из натурального камня (мрамор), а второй уровень и лестница выполнены из натурального дерева.

Сам дом расположен очень удобно. Вся инфраструктура в шаговой доступности, начиная от остановок общественного транспорта, заканчивая школами и детскими садами, а так же дом находится в двух минутах от парка отдыха «Изумрудный».

В доме расположены три уровня подземного паркинга, келлеры (кладовые помещения), закрытая территория, прекрасная детская и спортивная площадки.

Ранее сообщалось, что коттедж с витражными окнами и идеальным садом продают в Барнауле за 23,9 млн рублей.

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