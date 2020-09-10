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10 сентября
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Недвижимость

Эксперт на связи. Специалисты кадастровой палаты ответят на вопросы жителей Алтайского края о стоимости недвижимости

14 сентября будет действовать прямая телефонная линия по вопросам кадастровой стоимости недвижимости, расположенной на территории региона, о чем altapress.ru сообщила пресс-служба кадастровой палаты Алтайского края.

Кадастровая оценка недвижимости.
Кадастровая оценка недвижимости.
Pixabay.com.

Консультации будут проводиться в связи с большим интересом собственников к теме. Жители региона смогут получить ответы экспертов на следующие вопросы:

  • основные изменения в законодательстве о кадастровой оценке недвижимости и новый порядок оспаривания кадастровой стоимости
  • внесение сведений о кадастровой стоимости недвижимости в Единый государственный реестр (ЕГРН)
  • зависимость размера кадастровой стоимости от характеристик объекта недвижимости
  • получение сведений о кадастровой стоимости
  • как оспорить кадастровую стоимость земельных участков, домов, квартир и других строений и пр.

Прямая линия состоится 14 сентября с 14.00 до 16.00 часов. Звонки принимаются по телефону 8 (3852) 55-76-59, добавочный 8121.

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