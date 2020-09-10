Эксперт на связи. Специалисты кадастровой палаты ответят на вопросы жителей Алтайского края о стоимости недвижимости

Консультации будут проводиться в связи с большим интересом собственников к теме. Жители региона смогут получить ответы экспертов на следующие вопросы:
- основные изменения в законодательстве о кадастровой оценке недвижимости и новый порядок оспаривания кадастровой стоимости
- внесение сведений о кадастровой стоимости недвижимости в Единый государственный реестр (ЕГРН)
- зависимость размера кадастровой стоимости от характеристик объекта недвижимости
- получение сведений о кадастровой стоимости
- как оспорить кадастровую стоимость земельных участков, домов, квартир и других строений и пр.
Прямая линия состоится 14 сентября с 14.00 до 16.00 часов. Звонки принимаются по телефону