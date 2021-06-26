Эксперт назвал причины, по которым можно потерять жилье

Долги, недействительные сделки и использование жилья не по назначению — основные причины, из-за которых можно остаться без крыши над головой. Об этом рассказал эксперт по недвижимости Кирилл Кулаков, пишет «Московский комсомолец».

Самой распространенной причиной остается просрочка платежей по ипотеке. По оценкам аналитиков, сейчас в России до 70 млрд рублей — текущий просроченный долг. Это значит, что каждая 10-я ипотечная квартира может быть изъята через суд и продана.

Долг за коммунальные платежи также приведет к потере квартиры. Если человек не оплачивает коммуналку, то единственное жилье не изымут. А вот на вторую квартиру могут наложить арест.

Еще одна очень распространенная причина изъятия — признание сделки купли-продажи недвижимости незаконной. Например, если бывший владелец жилья продал недвижимость с существенным дисконтом. А потом объявил себя банкротом. Тогда в течение трех лет после сделки купли-продажи конкурсный управляющий может оспорить сделку.

Пока достаточно экзотический случай изъятия — когда квартиру забирают за использование не по назначению. Например, если вместо квартиры парикмахерская или хостел. По жалобам соседей такое жилье могут изъять и выставить на торги.

Кирилл Кулаков подчеркнул, что в любом случае решение об изъятии принимает только суд.