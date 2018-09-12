Эксперт объяснил, почему в Барнауле вырастут цены на недвижимость

Что легче предсказать — погоду или цены на жилье? Как развивается строительная отрасль и насколько перспективны сейчас инвестиции в жилье на первичном рынке? Об этом беседуем с Ксенией Белоусовой , директором одной из крупнейших строительных компаний Алтайского края.

— Ксения Александровна, начну с самого часто задаваемого вопроса о рынке недвижимости — что будет с ценами на жилье?

Ксения Белоусова Фото: архив СЗ ИСК «Алгоритм»

— Мой опыт работы в строительной отрасли подсказывает, что цены на жилье — это как погода. Вы вроде и прогноз посмотрели, и на улицу выглянули, посмотрели, кто во что одет, и все равно остается вероятность, что солнечный день закончится проливным дождем или наоборот. Поэтому ничего не гарантируя я предполагаю, что цены осенью пойдут на повышение в связи с сезонным ростом спроса. Если говорить на долгосрочную перспективу, то изменения в сфере долевого строительства, введение эскроу-счетов также отразятся на росте цены за квадратный метр.

— Исходя из названия (ИСК — инвестиционно-строительная компания), ваша компания занимается не только строительством, но и инвестициями. Выгодно ли сегодня инвестировать в первичный рынок недвижимости?

— Цены на начальном этапе строительства, так называемом «котловане», всегда ниже, чем цена на аналогичную квартиру на стадии ввода дома в эксплуатацию. Это классическое правило реализации строительных проектов. В связи с этим, доходность от такого рода инвестиций очевидна. Как правило, она выше, чем размещение денег на банковском депозите. Но нужно учитывать, что это предпринимательская деятельность, поэтому необходимы определенный опыт и знания — какую квартиру выбрать, когда продавать и т.д.

— В июле вступил в силу большой блок поправок в закон о долевом строительстве. Он направлен на усиление контроля за деятельностью застройщиков. В свою очередь, президент России поставил четкую цель — отказаться от схемы долевого строительства, чтобы снять с граждан инвестиционные риски застройщиков. Какова ваша позиция по данному вопросу?

— Отказ до долевого строительства подразумевает разделение денежных потоков: застройщик будет вести строительство на собственные или деньги банка, а денежные средства граждан будут храниться в банке до окончания строительства. Если застройщик не достроит дом, это грозит дольщику лишь потерянным временем. Накоплениям ничего не угрожает.

Можно по-разному относиться к этим изменениям. Мы стараемся как можно быстрее адаптироваться к нововведениям и перестроить все процессы. Полагаю, изменения значительно снизят напряженность в вопросе долевого строительства.

— Насколько крупным застройщикам интересна точечная застройка, развитие застроенных территорий?

— Сегодня Барнаул не может предложить строителям большое количество площадок для реализации комплексных квартальных застроек. Поэтому строители адаптируются и к освоению точечной застройки, самостоятельно решая вопросы расселения и выкупа земли. Я полагаю, что для более гармоничной застройки города необходимо работать над законодательным механизмом, который позволит реализовать комплексный подход к освоению застроенных территорий. Тогда совместная работа администрации и строителей в данной сфере будет более эффективна.

— На первое сентября ваша компания в очередной раз устроила детский праздник в квартале «Балтийская крепость». Почему вы уделяете такое внимание к уже сданным в эксплуатацию домам?

— Я считаю, что работа застройщика не заканчивается передачей ключей собственникам. Такие праздники для нас — это постоянная обратная связь от наших клиентов. К тому же это возможность подарить радость самым маленьким жителям наших домов.

Детский праздник в квартале «Балтийская крепость». Фото: СЗ ИСК «Алгоритм» Детский праздник в квартале «Балтийская крепость». Фото: СЗ ИСК «Алгоритм»

Факт

Один из новых объектов, запущенных в работу СЗ ИСК «Алгоритм», — жилой комплекс «ТИТАН». Дом из железобетонных панелей строится по адресу ул. Малахова, 34-а. Объект расположен близко к зеленой зоне. Разнообразие планировок и привлекательное ценовое предложение не оставит равнодушным как молодых горожан, планирующих приобрести свое первое жилье, так и семей с детьми, которым необходимо расширение жилплощади.

Территория дома разработана по технологии «безопасный двор». В нем будет зонирование на детские и спортивные площадки, а также места для отдыха взрослых. Для владельцев автомобилей проект предусматривает парковочные места по периметру здания и современный подземный паркинг.

Новый объект — жилой комплекс «ТИТАН». Фото: СЗ ИСК «Алгоритм»