Эксперт: подписанное Медведевым постановление о посуточной аренде ничего не изменило

По ее словам, оказание гостиничных услуг в квартирах было незаконным и до принятия этого документа.

«В Жилищном кодексе еще с весны есть указание на то, что жилое помещение в многоквартирном доме не может использоваться для предоставления гостиничных услуг. То упоминание в постановлении, которое подписал Медведев, просто дублирует уже существующую норму», — сказала юрист.

Таким образом подзаконные акты приводят в соответствие с уже внесенными поправками о запрете хостелов в жилых помещениях, добавила она, пишет «Росбалт».

Комментарий Минстроя

Постановление правительства РФ не вводит запрета на посуточную аренду квартир. Оно направлено на борьбу с незаконным размещением хостелов в жилых домах. Так прокомментировал документ замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин.

Сдавать можно

«Уже давно ведется борьба с нелегальными гостиницами и хостелами в жилых домах. Это просто очередной этап изменений в законодательство. Сдавать же квартиры в аренду продолжать можно, в том числе посуточно. Это не гостиничные услуги, если говорить в прямом смысле закона. Важно, чтобы это было легально, а собственники оформляли договор аренды», — разъяснили в организации.

История вопроса

Премьер-министр Дмитрий Медведев 7 ноября принял постановление, в котором указал на запрет гостиничных услуг в квартирах. СМИ подхватили новость и рассказали о запрете посуточной аренды квартир.

Ранее в России вступил в силу запрет на хостелы в жилых домах. Пока что это не привело к их резкому сокращению. При этом многие владельцы хостелов «переформатируют» свой бизнес. Теперь они называются «квартирными бюро» — сдают квартиры в краткосрочную аренду или посуточно.