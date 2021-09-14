Эксперт предупредил, что рынок недвижимости в России просядет

Спрос на недвижимость в России может упасть на 10−15% к концу осени, сообщает ТАСС .

«Вкупе с насыщением спроса и достаточно высокой динамикой роста средней стоимости квадратного метра, спрос на недвижимость будет снижаться. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года в октябре-декабре спрос может снизиться на 10−15%, но это учитывая рекордную покупательскую активность прошлого года», — отметил директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов.

По его словам, часть банков изменят свои ипотечные ставки осенью, и это спровоцирует уменьшение спроса на рынке недвижимости.

Эксперт уточнил, что средние одобренные ставки на рынке новостроек с июня выросли на 0,8%, на вторичное жилье — на 0,9%, на загородную недвижимость — на 1,1%.

Ставка

В сентябре Банк России пятый раз подряд повысил ключевую ставку — на этот раз до 6,75% годовых. В целом в 2021 году Центробанк суммарно повысил ставку на 250 базисных пунктов — с 4,25%, пишет «Росбалт».