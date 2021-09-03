Эксперт рассказал, в каких регионах России жители Барнаула могут хорошо заработать на недвижимости

Осень этого года — хорошее время для того, чтобы продавать и инвестировать, считает эксперт. Цены на вторичную недвижимость в краевой столице значительно подросли — не менее чем на 25−30% к цифрам прошлого года. Вырученные от ее продажи средства можно вложить в жилье в других частях страны, чтобы впоследствии получить неплохую выгоду. Куда лучше направить капиталы, чтобы они росли как на дрожжах — в материале altapress.ru .

Начало осени может стать для жителей Барнаула хорошим стартом для нового инвестиционного проекта, отметила президент Союза риэлторов Барнаула и Алтая Лариса Мельситова.

Эксперт добавила: на вторичном рынке сложились хорошие условия для продавцов. Цены на «жилые квадраты» в новостройках и вторичном жилье практически сравнялась и варьируют в пределах 70 тыс. рублей за кв. м.

При этом, застройщики точно не будут опускать планку стоимости квартир — на себестоимости не лучшим образом отразились дополнительные затраты девелоперов на эскроу-счета и проектное финансирование, а также удорожание строительных материалов.

Таким образом, инвесторы всех мастей могут смело продавать жилье в Барнауле и вкладываться в недвижимость не только в центральной России (традиционно, это Москва и Санкт-Петербург), но и перспективном Краснодарском крае.

Лариса Мельситова. Дмитрий Лямзин.

Кроме того, риэлторы советуют обратить внимание на Новороссийск и вспомнить про Новосибирск. Пока позволяет уровень цен, здесь можно выгодно купить квартиру в новостройке или строящемся доме. В будущем они могут значительно увеличить активы владельца.

Ранее, лакомым куском считался Сочи. Но с 1 июля руководство города-курорта приняло решение приостановить на два года выдачу разрешений на строительство многоквартирных домов.

Ограничения введены до момента утверждения нового генерального плана города, чтобы провести ревизию земли и определить, где можно возвести дефицитные для курорта социальные объекты.

Сочи. СС0

«Сегодня Сочи уже не настолько привлекателен для инвестирования. Цены на жилую недвижимость в городе достигла своего исторического пика. Сейчас квадратный метр стоит от 200 тыс. рублей и выше. Поэтому в Сочи покупают жилье преимущественно москвичи. Чаще всего они делают это для себя — чтобы жить и работать на удаленке, или отдыхать», — рассказала Лариса Мельситова.

О том, какие еще тенденции установились на барнаульском рынке недвижимости, спадет ли спрос на жилье, а также ипотеке и студенческом «перевороте» в сфере аренды квартир, читайте в ближайшее время на altapress.ru в рубрике «Недвижимость».