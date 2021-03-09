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9 марта
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Недвижимость

Эксперты спрогнозировали масштабную распродажу ипотечных квартир

Запуск в России программы льготного ипотечного кредитования под 6,5% годовых привел к появлению ипотечных инвесторов. В стране может начаться масштабная распродажа таких объектов, говорится в сообщении риэлторской компании «Альфа-Групп», пишет Lenta.ru.

Ипотека.
Ипотека.
pixabay.com

Эксперты предрекают «дождь из квартир с обременением», то есть приобретенных с привлечением кредитных средств.

«Льготная ипотека поддерживает спрос на первичную недвижимость, но в свою очередь подстегивает цены и провоцирует со стороны банков выдачу более рискованных займов. Как следствие, ипотечные инвесторы, подгоняемые мнимой выгодой, берут кредиты, которые вследствие нет возможности выплачивать», — поясняют риэлторы.

По данным специалистов, чаще всего частные инвесторы покупают типовые одно- и двухкомнатные квартиры.

Также востребованы малогабаритные квартиры-студии — они пользуются спросом из-за своей относительно невысокой стоимости. Но самым ресурсозатратным вариантом инвестирования эксперты считают апартаменты, сдаваемые в аренду управляющими компаниями.

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