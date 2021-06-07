7 июня
ВСЕ Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Недвижимость

Эксперты: в России грядет дефицит жилья

За год в России стало на 20% меньше застройщиков. Процесс ухода строительных компаний с рынка особенно заметен в небольших городах.

Продажа недвижимости.
Продажа недвижимости.
Источник: ДомКлик

Все это может привести к дефициту нового жилья, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные экспертов рынка недвижимости.

Падение

По подсчетам аналитиков, за год к лету 2021-го число компаний, строящих в российских городах квартиры в соответствии с законом о долевом строительстве, сократилось до 2,14 тыс. Объем их текущего строительства упал на 12%, до 100 млн квадратных метров.

Существующая динамика указывает на сокращение числа небольших и средних компаний, строящих до 500 тыс. квадратных метров жилья, подчеркивают эксперты.

Миллионники

При этом в основном застройщики уходят с рынков малых городов. В городах-миллионниках их число за последний год, напротив, выросло на 3%. Аналитики объясняют это низкой рентабельностью проектов в провинции — там меньше платежеспособных покупателей, а разрыв между себестоимостью строительства и ценой продажи невелик, пишет Lenta.ru.

Укрупнение строительного бизнеса участники рынка считают негативной тенденцией.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость