Эксперты: в России грядет дефицит жилья

За год в России стало на 20% меньше застройщиков. Процесс ухода строительных компаний с рынка особенно заметен в небольших городах.

Все это может привести к дефициту нового жилья, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные экспертов рынка недвижимости.

Падение

По подсчетам аналитиков, за год к лету 2021-го число компаний, строящих в российских городах квартиры в соответствии с законом о долевом строительстве, сократилось до 2,14 тыс. Объем их текущего строительства упал на 12%, до 100 млн квадратных метров.

Существующая динамика указывает на сокращение числа небольших и средних компаний, строящих до 500 тыс. квадратных метров жилья, подчеркивают эксперты.

Миллионники

При этом в основном застройщики уходят с рынков малых городов. В городах-миллионниках их число за последний год, напротив, выросло на 3%. Аналитики объясняют это низкой рентабельностью проектов в провинции — там меньше платежеспособных покупателей, а разрыв между себестоимостью строительства и ценой продажи невелик, пишет Lenta.ru.

Укрупнение строительного бизнеса участники рынка считают негативной тенденцией.