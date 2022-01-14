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Недвижимость

Елбасы в квадрате. Во сколько обойдется недвижимость в Казахстане и стоит ли в нее вкладываться

Жилье в Барнауле дорожает так стремительно, что аж глаз дергается. Потенциальные инвесторы все чаще стали присматриваться к недвижимости в Казахстане. Altapress.ru узнал выгодно ли покупать жилье в соседней республике и как аукнулись январские протесты ценам на недвижимость.

ЖК Al-Farabi в Шымкенте.
ЖК Al-Farabi в Шымкенте.
Homsters.kz.

Стабильность и непоколебимость

Рынок недвижимости в Казахстане, несмотря на народные волнения в начале января, проявил в этом году железную выдержку — отмечают риэлторы Нур-Султана. В начале 2022-го цены выросли в пределах сезонной нормы — на 7−10%.

Недвижимость. Нур-Султан.
Недвижимость. Нур-Султан.
pixabay.com.

Лидером по росту стоимости «жилого квадрата» стали Нур-Султан (Астана) и Алматы, здесь цены на квартиры скакнули выше, чем в остальных городах.

В начале 2022-го недвижимость в соседней республике установилась на средней отметке по регионам в 47,7 тыс. рублей за кв. м (431,8 тыс. тенге) — отмечают аналитики казахстанского агентства «Крыша».

Для сравнения мы взяли наиболее ходовое жилье городов-миллионеров Казахстана (Нур-Султан, Алматы, Шымкент) и столицы Алтайского края. Это одно-, двух- и трехкомнатные квартиры в новостройках.

Мал золотник, да дорог

Самые дорогостоящие однокомнатные квартиры нашлись в строящихся жилых комплексах.

Так, элитная «однушка» площадью 66,2 кв. м в алматинском жилом комплексе Jer Aan обойдется покупателю в 7,9 млн рублей (46,2 млн тенге). Объект планируют сдать в 2022 году.

На этот же период запланировано введение в эксплуатацию ЖК Sancy на ул. Нажимеденова, 39 в Нур-Султане. Здесь продается «однушка» площадью 38 кв. м всего за 1,9 млн рублей (11,5 млн тенге).

А вот на юге Казахстана — в микрорайоне Нурсат-2 Шымкента строится ЖК Al-Farabi. В нем «однушки» продаются от 4,2 млн рублей (24,5 млн тенге).

ЖК «Барнаульский лес» на Змеиногорском тракте, 35А/2.
ЖК «Барнаульский лес» на Змеиногорском тракте, 35А/2.
«Авито».

Барнаульские однокомнатные квартиры в строящихся объектах, сдача которых планируется в этом году, заняли «золотую середину». Самый дорогой вариант нашелся в нагорной части краевой столицы — в ЖК «Барнаульский лес» на Змеиногорском тракте, 35А/2. Его площадь 38,5 кв. м, цена — 3,8 млн рублей.

Двухкомнатные хоромы

Самая дорогая «двушка» нашлась в ЖК «Сакура» в Бостандыкском районе Алматы. Ее площадь 169,6 кв. м, высота потолков — более трех метров. Стоимость недвижимости начинается от 20,6 млн рублей. Дом уже сдан в эксплуатацию.

ЖК «Сакура» в Бостандыкском районе Алматы.
ЖК «Сакура» в Бостандыкском районе Алматы.
Krisha.kz.
Монолитный ЖК Sat City в Нур-Султане.
Монолитный ЖК Sat City в Нур-Султане.
Krisha.kz.
Жилой комплекс Khanzada в Шымкенте.
Жилой комплекс Khanzada в Шымкенте.
Krisha.kz.

В столице республики в прошлом году был введен большой монолитный ЖК Sat City (район ТРЦ Хан-Шатыр). Сейчас в жилой многоэтажке продается «двушка» площадью 74,3 кв. м. Стоимость квартиры примерно 5,5 млн рублей (31,9 млн тенге).

А вот самая дорогая «двушка» в свежепостроенном ЖК в Шымкенте обойдется покупателю в 8,2 млн рублей (47,5 млн тенге). Она находится в жилом комплексе Khanzada. Его возвели на ул. Байтурсынова. Дом сдан в эксплуатацию в 2020-м.

ЖК Парковый на ул. Парковая, 71.
ЖК Парковый на ул. Парковая, 71.
«Авито».

В Барнауле самые дорогие двухкомнатные квартиры из недавно возведенных находятся в ЖК «Парковый» на ул. Парковая, 71. В конце прошлого года компания «Барнаулкапстрой» благополучно сдала третья блок-секция некогда проблемного долгостроя. Здесь и нашлась «двушка» площадью 65,7 кв. м. Ее стоимость — более 5 млн рублей.

Свежие «трешки»

Подборка новеньких трехкомнатных квартир в Казахстане не отличается большим разнообразием. В основном, это недвижимость в новостройках «в возрасте».

Самой свежей из них можно считать жилой комплекс Hayat Park в Бостандыкском районе Алматы. Он был построен в 2021 году. За самую дорогую «трешку» площадью 144,9 кв. м в таком доме придется выложить 30 млн рублей (173,8 млн тенге).

Жилой комплекс Hayat Park в Бостандыкском районе Алматы.
Жилой комплекс Hayat Park в Бостандыкском районе Алматы.
Krisha.kz.
ЖК «Коркем 4» на пр. Мангилик Ел, 40 в Нур-Султане.
ЖК «Коркем 4» на пр. Мангилик Ел, 40 в Нур-Султане.
Krisha.kz.
План квартиры в ЖК Khanzada на ул. Байтурсынова в Шымкенте.
План квартиры в ЖК Khanzada на ул. Байтурсынова в Шымкенте.
Krisha.kz.

В Нур-Султане нашлась трехкомнатная квартира за 7,9 млн рублей (более 46 млн тенге). Площадь недвижимости — 92,2 кв. м. Квартира находится в ЖК «Коркем 4» на пр. Мангилик Ел, 40. Жилой комплекс был построен в 2021-м.

В Шымкенте продается «трешка» площадью 143,3 кв. м. Она обойдется новому владельцу в 11,1 млн рублей (64,6 млн тенге). Квартира находится в элитном жилом комплексе Khanzada на ул. Байтурсынова. Согласно данным сайта недвижимость «Крыша», дом построен в прошлом году.

Барнаульский ЖК «Димитровские горки», построенный в пер. Ядринцева, 95.
Барнаульский ЖК «Димитровские горки», построенный в пер. Ядринцева, 95.
«Циан».

В Барнауле продается трехкомнатная квартира, площадью 80,6 кв. м. Она располагается в ЖК «Димитровские горки» (пер. Ядринцева, 95). Дом сдан в эксплуатацию в конце прошлого года. Стоимость недвижимости составляет почти 8 млн рублей.

Вторичный рынок

Что касается «вторички», то ценник на однокомнатные квартиры в Казахстане варьирует от 600 тыс. рублей (3,5 млн тенге) до 2,9 млн рублей (14,7 млн тенге) за вполне приличные варианты.

Площадь перед Байтереком. Нур-Султан.
Площадь перед Байтереком. Нур-Султан.
Надежда Будрина

Двухкомнатные квартиры с «пробегом» 2000-х годов постройки обойдутся покупателям от 550 тыс. рублей (3,2 млн тенге), а «трешки» от 725 тыс. рублей (4,2 млн тенге).

В Барнауле же только за обычную «хрущевку» в хорошем районе придется отдать от 1,2 млн рублей. Более интересные предложения варьируют от 2,3 млн рублей до почти 8 млн рублей.

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