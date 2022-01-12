Цены на новостройки в России выросли за год на треть

Средняя цена за квадратный метр жилья на первичном рынке в России за год выросла на треть, передает ТАСС со ссылкой на исследование портала «Мир квартир».

В материалах, основанном на информации, полученной из 70 крупнейших городов страны, отмечается, что цены на новостройки побили очередной рекорд.

В целом по России средняя цена за квадратный метр в новостройках составляет 93 563 рубля. Таким образом, рост составил 32,3% за год.

Средняя цена квартиры в РФ составила 5,13 млн рублей. По этому показателю наблюдается рост на 28,1%.

Самая большая динамика роста стоимости квадратного метра зафиксирована в Сочи, где цены выросли практически вдвое за год.

Что касается Москвы, то в столице стоимость квадратного метра жилья достигла 310,9 тыс. рублей (+26,5%), а в Санкт-Петербурге 197,4 тыс. рублей (+31,3%).

Столь заметный рост цен связывают с дешевой льготной ипотекой.

Ранее барнаульский эксперт заявил, что в краевой столице установились самые низкие цены на жилье на ближайшие пять лет.