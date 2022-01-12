12 января -16°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Недвижимость

Цены на новостройки в России выросли за год на треть

Средняя цена за квадратный метр жилья на первичном рынке в России за год выросла на треть, передает ТАСС со ссылкой на исследование портала «Мир квартир».

Недвижимость. Жилье. Строительство.
Недвижимость. Жилье. Строительство.
altapress.ru

В материалах, основанном на информации, полученной из 70 крупнейших городов страны, отмечается, что цены на новостройки побили очередной рекорд.

В целом по России средняя цена за квадратный метр в новостройках составляет 93 563 рубля. Таким образом, рост составил 32,3% за год.

Средняя цена квартиры в РФ составила 5,13 млн рублей. По этому показателю наблюдается рост на 28,1%.

Самая большая динамика роста стоимости квадратного метра зафиксирована в Сочи, где цены выросли практически вдвое за год.

Что касается Москвы, то в столице стоимость квадратного метра жилья достигла 310,9 тыс. рублей (+26,5%), а в Санкт-Петербурге 197,4 тыс. рублей (+31,3%).

Столь заметный рост цен связывают с дешевой льготной ипотекой.

Ранее барнаульский эксперт заявил, что в краевой столице установились самые низкие цены на жилье на ближайшие пять лет.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость