Елена Греб рассказала о застройке «золотого» квартала, покорении Северной столицы и планах на будущее

В 2019 году «Союз» объявил о выходе на строительный рынок Санкт-Петербурга. В уходящем стало известно, чем именно сибирский застройщик удивит жителей Северной столицы. Приятные сюрпризы ждут в новом году и барнаульцев. О мишках-шишках, квартале 2036, рукавицах для папы и семейных ценностях в предновогоднем «СК» рассказывает финансовый директор ГК «Союз» Елена Греб.

Питер пришелся по душе

— Елена, расскажите, когда и почему решили выйти на рынок Санкт-Петербурга?

— Сегодня «Союз» уверенно стоит на ногах в Барнауле и Новосибирске, поэтому — еще в 2018 году — мы решили двигаться дальше. Рассматривали разные варианты, в том числе Москву, Московскую область и Крым. Но больше всего по душе пришелся Питер. Думаю, не случайно. Это уютный город, чем-то похожий на Барнаул. Приезжая сюда, я чувствую себя как дома. К тому же давно подмечено, что барнаульцы очень любят Санкт-Петербург, в то время как тем же новосибирцам больше нравится Москва.

— После этого купили завод ЖБИ-изделий?

— Выходить на рынок без своего предприятия — это не наш подход. Мы купили завод в 2019 году и сразу же запустили его реконструкцию, не останавливая изготовление продукции — железобетонных заборов, блоков, балок и т. д. Потом почти полтора года искали подходящие земельные участки для застройки. Нашелся очень хороший вариант — большой участок под квартальную застройку, площадью около 10 га, в городе Колпино. Это ближайший пригород Санкт-Петербурга.

Елена Греб Анна Зайкова

— Иными словами, «Союз» и здесь не изменяет своим традициям и будет строить целый жилой комплекс?

— Не просто комплекс, а уютный уголок для комфортной жизни. Здесь будет просторно и удобно. Мы планируем широко развернуться в плане благоустройства, поставить хорошие детские площадки и зоны для отдыха. К тому же место здесь потрясающее, о чем нам не раз говорили сами местные жители. И несмотря на удаленность от центра Санкт-Петербурга, в городе нашли свое отражение архитектурные особенности Северной столицы. А еще здесь есть красивый пруд и красивые мостики.

Сибирские мишки в Северной столице

— Какова будет концепция нового жилого комплекса от ГК «Союз» в Санкт-Петербурге?

— Он будет отличаться сибирским колоритом. У петербуржцев есть определенные представления о нашем регионе — разные «мишки-шишки». Опираясь на них, мы продумаем дизайн фасадов и элементы благоустройства территории. Собственно, исходя из этого было придумано и название — «Сибирь».

В проекте для Колпина семь жилых объектов, детский сад и школа. Будем экспериментировать с цветом фасадов — используем теплые зеленые и коричневые тона. Кроме того, мы хотим удивить жителей своим традиционным подходом, который продвигаем в Барнауле и Новосибирске, — покажем, что такое качественные детские площадки и удобная придомовая территория. Здесь не будет скучного оформления, привычного для петербуржцев. Для них в порядке вещей, когда в ЖК комфорт-плюс-класса застройщик, например, устанавливает железные качели, похожие на те, что монтировали в советских дворах.

Елена Греб Анна Зайкова

— ГК «Союз» надолго планирует задержаться в Санкт-Петербурге?

— Мы хотим сформировать полноценный филиал, который будет стабильно работать не один год. Начнем застройку, как и в Новосибирске, с 40 тыс. кв. м в год, чтобы к нам привыкли потенциальные покупатели. Понимаю, что к новому застройщику из Сибири может возникнуть недоверие. Но мы хотим покорить клиентов скоростью возведения объектов и качеством.

— Какие еще планы и перспективы у ГК «Союз» в Северной столице?

— Будем искать участок в черте Санкт-Петербурга, вероятнее всего, где-то на периферии. Но в центр заходить не собираемся, ведь там возможна только точечная застройка, а это не наш масштаб, да и цены на землю в разы больше. О концепции новых домов пока говорить рано.

Барнаул для комфортной жизни

— Наблюдая за барнаульскими ЖК «Лапландия» и «Новая высота», профессиональное сообщество интересуется — каким же будет новый жилой комплекс в «золотом» квартале?

— Он станет логичным продолжением достраивающейся «Лапландии». В нем мы продолжим развивать концепцию семейного — удобного и зеленого — квартала для качественной жизни.

— Какие у ГК «Союз» планы на застройку центра Барнаула?

— Компания впервые решила зайти в этот район города. Мы планируем застроить участок, расположенный за «Сити-центром». Здесь «Союз» попробует себя в новом направлении — возведении объектов бизнес-класса. В центре Барнаула вырастут две элитные кирпично-монолитные «свечки» с детской площадкой, закрытым двором и просторной подземной парковкой на максимальное количество машино-мест. Первый этаж будет отдан под коммерческие помещения. Но на этот раз мы не собираемся продавать их инвесторам, а сдадим в аренду, но только тем, кто нас устроит.

Елена Греб Анна Зайкова

— Что вы имеете в виду?

— В ЖК «Новая высота» мы опробовали принципиально новый подход к формированию экосистемы для комфортной жизни. Мы сами выбирали, какой бизнес будет заходить в жилой комплекс, поэтому нам удалось отсеять сомнительные заведения, в частности пивнушки и забегаловки. Что касается нового ЖК в центре, то здесь мы пойдем дальше — сами распланируем, какие именно магазины и рестораны появятся в домах после ввода. Помещения под них тоже будут сдаваться в аренду. Так мы сможем контролировать бизнес-среду в построенных зданиях. «Союз» теперь не только будет продавать квартиры, а намерен курировать ряд процессов. В частности, следить за работой управляющих компаний, участвовать в организации и софинансировании досуговых мероприятий.

Человеческий фактор

— Елена, как вам удается успевать работать в трех важных направлениях: в Барнауле, Новосибирске, Санкт-Петербурге?

— Многое зависит от коллектива. У нас работают отличные специалисты — наши единомышленники, верные своему делу. Они чувствуют себя частью чего-то большего, ведь ГК «Союз» давно вышла за рамки одного города, став компанией российского масштаба. И мы не намерены останавливаться в развитии. Впереди — другие регионы и новые высоты, где можно проявить свои талант и мастерство. Кстати, буквально месяц назад мы получили письма с приглашениями от администраций Томска и Омска. Нас зовут строить жилье. При этом обещают всячески помогать. Такой принципиально новый подход градоначальников нас приятно удивил.

Елена Греб Анна Зайкова

Меньше слов — больше дела

— ГК «Союз» уделяет большое внимание благотворительности. И проект «100 добрых дел» является ярким примером. Расскажите про него.

— Проекту «100 добрых дел» дали огласку только в прошлом году, но, по сути, Владимир Отмашкин занимается им на протяжении всей своей жизни, просто никогда не афиширует эту сторону колоссальной работы. Его главное убеждение: меньше слов — больше дела. Но в прошлом году было принято решение рассказать про проект «100 добрых дел», чтобы о нем узнали как можно больше людей, которые могли бы обратиться к нам за помощью.

— Чего удалось добиться в рамках проекта и каковы его итоги?

— Мы помогли маленькой Таисии Ларионовой с таким страшным диагнозом, как СМА. Исполнили мечту мальчика, который хотел побывать на стройке, к 9 Мая помогли брендировать вагоны. А еще «Союз» постоянно поддерживает больницы, детские дома, малообеспеченные семьи и различные благотворительные фонды. Но к фондам особый подход. Мы не перечисляем им деньги, а покупаем все, что нужно, согласно списку необходимого. В декабре будет запущена очередная акция «Письмо Деду Морозу». Каждый год дети присылают в резиденцию «союзовского» Деда Мороза письма с пожеланиями. Мы выбираем самые необычные из них, чтобы исполнить.

— А какое запомнилось больше всего?

— В прошлом году пришло письмо от девочки, которая просила для папы рукавицы и валенки. Это было так трогательно. Разумеется, мы исполнили ее желание, добавив подарок и для нее самой. В этом году формат немного изменился. Из-за пандемии в резиденцию уже не прийти, но письмо можно принести в отдел продаж или выслать по электронной почте. Мы постараемся исполнить самые сокровенные желания.

ООО «СЗ ИСК «СОЮЗ» Адрес: г. Барнаул, пр. Калинина, 112/27, Тел.: 8 (3852) 58-10-58 Сайт: isk-soyz.ru Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.

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