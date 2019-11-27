Элитная многоэтажка на центральной улице сибирского города оказалась самостроем

Власти не выдавали разрешение на строительство элитного многоэтажного дома на центральной улице сибирского города-миллионника.

Строительство элитного жилого комплекса на проспекте Карла Маркса, 40 началось в Омске. Его возводят на месте снесенного хлебозавода, сообщает «БК55».

Застройщик — компания «Авант» — не получила разрешение на строительство, заявили в мэрии.

«Ранее представленные застройщиком документы были рассмотрены, в рамках ст. 51 Градостроительного кодекса РФ в выдаче разрешения было отказано. В настоящее время вопрос начала строительства объекта находится на контроле уполномоченного на надзор органа — Главного управления государственного строительного надзора и государственной экспертизы Омской области», — говорится в ответе на запрос издания.

Инвестор объекта находится в Москве.

На месте снесенного хлебозавода планировалось построить жилой дом на 170 квартир переменной высотой 10−14 этажей. На верхних этажах должны были разместиться пентхаусы площадью по 200 кв. метров с выходом в сад в кровле, на нижних этажах — офисы, пишет Тайга.инфо. В здании также запланировали бассейн с тренажерным залом.