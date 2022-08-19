Элитную двухэтажную «четырешку» с настоящим камином, лепниной и огромной ванной комнатой продают в центре Барнаула почти за 16,5 млн рублей

В Барнауле выставили на продажу двухуровневую четырехэтажную квартиру в доме по адресу: ул. Партизанская, 83, следует из объявления на « Авито ». За квартиру площадью 145,3 кв. м нынешние хозяева просят 16 млн 400 тыс. рублей. В пересчете один кв. м новому владельцу обойдется в 112 870 рублей.

В квартире сделан эксклюзивный декор потолков гипсовой лепниной. На полу уложен паркет и плитка из натурального камня. Все двери, плинтуса, лестница изготовлены из натурального дуба.

Высота потолков составляет 3,3м. В квартире имеются 2 остекленных балкона и 2 лоджии с отделкой из натурального камня. На разных этажах квартиры есть гардеробные комнаты.

На первом этаже расположились просторный холл с гардеробной и деревянная лестница, ведущая на 2 этаж. Также на этаже расположились отдельный санузел, кухня с выходом на балкон, оснащенная кухонным гарнитуром со встроенной бытовой техникой.

Автор объявления указывает, что «истинным сердцем» квартиры является настоящий камин, расположившийся в просторной гостиной. Дизайн и отделка из натуральных материалов, создает уютную и комфортную атмосферу.

На второй этаж ведет деревянная лестница. Здесь располагается большая спальня с гардеробной и лоджией. Две отдельные комнаты расположены на противоположной стороне, в одной из которых есть балкон.

Здесь же расположилась большая ванная комната, которая оснащена сантехникой премиум класса: унитаз, биде, раковина с зеркалом, ванна джакузи. Установлена стиральная машина. Есть место для установки душевой кабины.

Территория дома закрыта для посторонних, ведется круглосуточная охрана. Во дворе имеются детская и спортивные площадки, беседка, зона барбекю. Летом здесь устанавливают бассейн.

Отличительная черта дома — просторные парадные подъезды с широкими лестницами, которые отделаны плиткой из натурального камня.

В доме есть подземный гараж с возможностью доступа прямо на лифте из подъезда. Вместе с покупкой квартиры новый владелец получается также парковочное место.

Дом находится в центре Барнаула, в районе с хорошо развитой инфраструктурой.