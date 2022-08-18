18 августа
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Недвижимость

Новую «евротрешку» с дизайнерским ремонтом и панорамными окнами продают в центре Барнаула за 9,1 млн рублей

В Барнауле выставили на продажу трехкомнатную квартиру в доме по адресу: пер. Ядринцева, 95, следует из объявления на «Авито».

Квартира
Квартира
avito.ru

За квартиру площадью 68 кв. м владельцы просят 9 млн 99 тыс. рублей. В пересчете один кв. м обойдется новым хозяевам в 133 824 рубля.

Квартира расположилась на верхнем этаже 16-этажного дома 2021 года постройки. Дом полностью кирпичный, толщина стен составляет около 1 метра. По словам автора объявления, в квартире еще никто никогда не жил.

В квартире имеются две спальни, которые выходят на разные стороны дома, кухня-гостиная, просторная прихожая, гардеробная и санузел.

Стены жилья обработаны декоративной штукатуркой. Подоконники изготовлены из керамогранита. Пол уложен ламинатом

Вместе с квартирой идет встроенная мебель и техника: холодильник, посудомоечная машина, духовой шкаф, вытяжка, индукционная варочная панель, а также два кондиционера.

Имеется закрытый двор без машин, детская и спортивная площадки. Территория дома находится под охраной. Ведется видеонаблюдение.

Кроме того, в жилом комплексе есть подземная парковка, на которую можно попасть прямо из лифта.

В районе этого дома хорошо развита инфраструктура. В шаговой доступности расположились две школы и несколько детских садов, магазины.

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