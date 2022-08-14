14 августа
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Недвижимость

«Евродвушку» с дизайнерским ремонтом в «барнаульской Рублевке» продают за 5 млн рублей

В Барнауле выставили на продажу двухкомнатную квартиру по адресу: Змеиногорский тракт, 104П/10, следует из объявления на «Авито».

Квартира
Квартира
avito.ru

За квартиру площадью 38 кв. м владельцы просят 5 млн 50 тыс. рублей. В пересчете один кв. м. жилплощади обойдется новым хозяевам в 132 895 рублей.

Квартира с лоджией расположилась на втором этаже 10-этажного дома в экологически чистом районе в сосновом бору.

В «евродвушке» сделан дизайнерский ремонт. Она продается вместе со всей мебелью и бытовой техникой.

У дома имеется своя котельная, благодаря этому в летний период нет отключений горячей воды. Кроме того, это снижает сумму коммунальных платежей.

Двор представляет собой закрытую территорию. Здесь имеются детская и спортивные площадки.

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