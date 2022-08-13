13 августа
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Недвижимость

Элитный двухэтажный коттедж с системой «умный дом» и собственным теннисным кортом продают под Белокурихой почти за полмиллиарда рублей

Двухэтажный коттедж площадью 1300 кв. м на участке 1,17 га выставили на продажу в селе Новотырышкино в Смоленском районе, следует из объявления на «Авито». За объект хозяева просят 459 млн рублей. В пересчете один кв. м коттеджа обойдется новым владельцам в 353 077 рублей.

Коттедж
Коттедж
avito.ru

Жилой комплекс сделан из бруса алтайского кедра и расположился неподалеку от Белокурихи, Белокурихи-2 и туристического комплекса «Сибирское подворье» в охраняемом поселке.

Также поблизости расположены банный комплекс, базы отдыха, мараловодческие и фермерские хозяйства.

Поблизости построены вертолетная площадка и аэродром малой авиации.

На территории площадью 11 733 кв.м. (117,33 соток) имеется собственный теннисный корт.

Общая площадь коттеджа 975 кв.м., при этом площадь гаража равна 313.46 кв.м.

В коттедже 5 спален, 1 комната для горничной, 1 обеденный зал, детская комната, бытовое помещение, прихожая. Имеется сауна и комната отдыха.

Автор объявления утверждает, что вся техника, мебель и свет — премиального уровня от лучших мировых производителей.

Кроме того, в здании установлена система «умный дом», которая позволяет проводить удаленный мониторинг и управление всем комплексом.

Отопление и горячее водоснабжение от собственной газовой котельной.

Имеется и центральный водопровод, и собственная скважина. Электроснабжение центральное, но для резервного бесперебойного электроснабжения имеется дизельный генератор, работающей полностью в автоматическом режиме.

Автор объявления отмечает, что жилой комплекс подойдет как для постоянного проживания семьи, так и для использования под базу отдыха, гостевой дом, уникальную корпоративную дачу, санаторий, пансионат.

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