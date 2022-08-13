Элитный двухэтажный коттедж с системой «умный дом» и собственным теннисным кортом продают под Белокурихой почти за полмиллиарда рублей

Жилой комплекс сделан из бруса алтайского кедра и расположился неподалеку от Белокурихи, Белокурихи-2 и туристического комплекса «Сибирское подворье» в охраняемом поселке.
Также поблизости расположены банный комплекс, базы отдыха, мараловодческие и фермерские хозяйства.
Поблизости построены вертолетная площадка и аэродром малой авиации.
На территории площадью 11 733 кв.м. (117,33 соток) имеется собственный теннисный корт.
Общая площадь коттеджа 975 кв.м., при этом площадь гаража равна 313.46 кв.м.
В коттедже 5 спален, 1 комната для горничной, 1 обеденный зал, детская комната, бытовое помещение, прихожая. Имеется сауна и комната отдыха.
Автор объявления утверждает, что вся техника, мебель и свет — премиального уровня от лучших мировых производителей.
Кроме того, в здании установлена система «умный дом», которая позволяет проводить удаленный мониторинг и управление всем комплексом.
Отопление и горячее водоснабжение от собственной газовой котельной.
Имеется и центральный водопровод, и собственная скважина. Электроснабжение центральное, но для резервного бесперебойного электроснабжения имеется дизельный генератор, работающей полностью в автоматическом режиме.
Автор объявления отмечает, что жилой комплекс подойдет как для постоянного проживания семьи, так и для использования под базу отдыха, гостевой дом, уникальную корпоративную дачу, санаторий, пансионат.