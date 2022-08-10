«Трешку» с дизайнерским ремонтом и панорамным видом на лес продают на окраине Барнаула за 29,5 млн рублей

В Барнауле выставили на продажу квартиру на втором этаже 8-этажного дома по адресу: Змеиногорский тракт, 104В, следует из объявления на «Авито» .

Квартира площадью 152 кв. м выставлена на продажу за 29 млн 500 тыс. рублей. В пересчет на один кв. м это составит 194 079 рублей.

Квартира располагается в доме с закрытой охраняемой территорией, имеется консьерж. Дом находится в непосредственной близости от леса — на него выходят окна и открывается живописный вид.

По утверждению автора объявления, в квартире сделан дорогой дизайнерский ремонт. Также в квартире есть теплые полы, кондиционеры.

Дом располагается в экологически чистом районе города.