«Пятирешку» с зимним садом, тремя санузлами и системой очистки воздуха продают в центре Барнаула за 16,5 млн рублей

Квартира отлично подойдет для большой семьи — здесь есть просторная гостиная совмещенная с кухней, три большие спальни, один рабочий кабинет и зимний сад с панорамным остеклением и теплым полом.
В квартире сделана дополнительная шумоизоляция, приточно-вытяжная система вентиляции, установлены фильтры очистки воздуха. В каждой комнате имеется свой кондиционер.
Также в квартире есть второй балкон, гардеробные, постирочная, три санузла, большая ванная комната, пол с подогревом. Везде уложен натуральный дубовый паркет.
Автор объявления отмечает, что за дополнительную плату можно приобрести два подземных гаража под домом с возможностью постановки двух автомобилей в гараж и еще двух перед гаражами.
Квартира располагается в центре города, здесь хорошо развита инфраструктура: удобная транспортная развязка, продуктовые магазины, детские сады и школы в шаговой доступности.