8 августа
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Недвижимость

«Пятирешку» с зимним садом, тремя санузлами и системой очистки воздуха продают в центре Барнаула за 16,5 млн рублей

В Барнауле выставлена на продажу квартира по адресу: пр. Комсомольский, 40, следует из объявления на «Авито». Квартира на втором этаже 13-этажного дома площадью 241,2 кв. метра оценивается в 16 млн 490 тысяч рублей. В пересчете на один кв. метр это 68 367 рублей.

Квартира
Квартира
avito.ru

Квартира отлично подойдет для большой семьи — здесь есть просторная гостиная совмещенная с кухней, три большие спальни, один рабочий кабинет и зимний сад с панорамным остеклением и теплым полом.

В квартире сделана дополнительная шумоизоляция, приточно-вытяжная система вентиляции, установлены фильтры очистки воздуха. В каждой комнате имеется свой кондиционер.

Также в квартире есть второй балкон, гардеробные, постирочная, ​три санузла, большая ванная комната, пол с подогревом. Везде уложен натуральный дубовый паркет.

Автор объявления отмечает, что за дополнительную плату можно приобрести два подземных гаража под домом с возможностью постановки двух автомобилей в гараж и еще двух перед гаражами.

Квартира располагается в центре города, здесь хорошо развита инфраструктура: удобная транспортная развязка, продуктовые магазины, детские сады и школы в шаговой доступности.

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