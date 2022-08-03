Двухэтажную «пятирешку» в таунхаусе продают в Барнауле почти за 13 млн рублей

Квартира расположена на верхнем этаже трехэтажного дома. Высота потолков от 3,5 до 7 метров. В квартире сделан дизайнерский ремонт, а стены украшены авторской декоративной штукатуркой.
На первом этаже расположились холл, кухня, гостиная, балкон и санузел. На втором этаже — три просторные комнаты с высокими потолками, гардеробная.
У дома есть парковочное место. Рядом находятся детские площадки и хоккейная коробка. Индивидуальный газовый котел делает возможным регулировать температурный режим самостоятельно. Это позволит снизить коммунальные платежи.
В районе развита инфраструктура — имеются садики, школы, магазины, поликлиника.