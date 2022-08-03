3 августа
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Недвижимость

Двухэтажную «пятирешку» в таунхаусе продают в Барнауле почти за 13 млн рублей

Эксклюзивную двухэтажную квартиру с дизайнерским ремонтом в комплексе из таунхаусов по адресу: ул. Геодезическая, 45А выставили на продажу в Барнауле, следует из объявления на «Авито». Квартира общей площадью в 120 кв. метров обойдется покупателю в 12 млн 950 тыс. рублей. В пересчете один кв. метр оценивается в 107 917 рублей.

Квартира
Квартира
avito.ru

Квартира расположена на верхнем этаже трехэтажного дома. Высота потолков от 3,5 до 7 метров. В квартире сделан дизайнерский ремонт, а стены украшены авторской декоративной штукатуркой.

На первом этаже расположились холл, кухня, гостиная, балкон и санузел. На втором этаже — три просторные комнаты с высокими потолками, гардеробная.

У дома есть парковочное место. Рядом находятся детские площадки и хоккейная коробка. Индивидуальный газовый котел делает возможным регулировать температурный режим самостоятельно. Это позволит снизить коммунальные платежи.

В районе развита инфраструктура — имеются садики, школы, магазины, поликлиника.

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