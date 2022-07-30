«Евродвушку» на берегу Оби и с видом на набережную продают в Барнауле почти за 7 млн рублей

Квартира площадью 48 кв. метров продается в ЖК «Аквамарин» по адресу: ул. Приречная, 9, следует из объявления на « Авито ». Квартира продается за 6,7 млн рублей. В пересчете один кв. метр обойдется покупателю в 134 тыс. рублей.

В квартире сделан хороший ремонт. Имеется теплый пол, кухня со встроенной техникой и вытяжкой, кондиционер и видеокамеры, расположенные по всей квартире.

В доме работают три бесшумных лифта, а также новейшая система предупреждения пожаров.

Территория дома закрыта и находится под охраной. Во дворе дома расположены наземная и подземные парковки, спортивная и детские площадки.

Автор объявления отмечает, что у дома есть собственная газовая котельная, что снижает стоимость коммунальных услуг, а также гарантирует постоянное наличие горячей воды.

В районе дома хорошо развита инфраструктура. В шаговой доступности есть места для отдыха — Нагорный парк, набережная, ул. Малотобольская.