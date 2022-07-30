«Евродвушку» на берегу Оби и с видом на набережную продают в Барнауле почти за 7 млн рублей

В квартире сделан хороший ремонт. Имеется теплый пол, кухня со встроенной техникой и вытяжкой, кондиционер и видеокамеры, расположенные по всей квартире.
В доме работают три бесшумных лифта, а также новейшая система предупреждения пожаров.
Территория дома закрыта и находится под охраной. Во дворе дома расположены наземная и подземные парковки, спортивная и детские площадки.
Автор объявления отмечает, что у дома есть собственная газовая котельная, что снижает стоимость коммунальных услуг, а также гарантирует постоянное наличие горячей воды.
В районе дома хорошо развита инфраструктура. В шаговой доступности есть места для отдыха — Нагорный парк, набережная, ул. Малотобольская.