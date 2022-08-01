1 августа
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Недвижимость

«Шестерешку» в барнаульском «Титанике» продают более чем за 19 млн рублей

В центре Барнаула выставлена на продажу шестикомнатная квартира, следует из объявления на «Авито». Квартира площадью 233 кв. метра обойдется покупателю в 19,1 млн рублей. В пересчете на один кв. метр это 81 974 руб.

Квартира
Квартира
avito.ru

В квартире имеется балкон, большая прихожая, просторные квадратные изолированные комнаты. В каждой комнате — по два больших окна.

Высота потолков составляет три метра.

На этаже располагаются всего две квартиры.

Двор представляет собой закрытую территорию, где расположились детская и спортивная площадки.

По словам автора объявления, имеется возможность приобрести парковочное место в доме на два автомобиля.

Дом по пр. Социалистическому, 89 расположен в центре Барнаула. В этом районе хорошо развита инфраструктура.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость