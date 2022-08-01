«Шестерешку» в барнаульском «Титанике» продают более чем за 19 млн рублей

В квартире имеется балкон, большая прихожая, просторные квадратные изолированные комнаты. В каждой комнате — по два больших окна.
Высота потолков составляет три метра.
На этаже располагаются всего две квартиры.
Двор представляет собой закрытую территорию, где расположились детская и спортивная площадки.
По словам автора объявления, имеется возможность приобрести парковочное место в доме на два автомобиля.
Дом по пр. Социалистическому, 89 расположен в центре Барнаула. В этом районе хорошо развита инфраструктура.