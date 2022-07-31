31 июля
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Недвижимость

«Еврочетырешку» без ремонта, но с видом на фонтан продают почти за 11 млн рублей в центре Барнаула

В Барнауле выставили на продажу четырехкомнатную квартиру с видом на фонтан и ул. Песчаную, следует из объявления на «Авито». «Еврочетырешка» площадью 103,2 кв. метра продается за 10 млн 980 тыс. рублей. В пересчете один кв. метр обойдется покупателю в 106 395 рублей.

Квартира
Квартира
avito.ru

В квартире находится три спальни, два санузла и внушительная кухня-гостиная.

Здесь не сделан ремонт, однако имеется теплый пол, проведена электрика и сделана шумоизоляция.

Квартира располагается на третьем этаже из 17, при этом в доме расположены бесшумные скоростные лифты.

По словам автора объявления, придомовая территория, площадью более одного гектара, относится к закрытому типу. Здесь располагаются фонтан, прогулочные и беговые дорожки, футбольная и баскетбольная площадки, теннисный корт, детская площадка с травмобезопасным покрытием и зоной для барбекю.

В доме имеется подземный паркинг на 175 мест, куда можно спускаться на лифте

В районе дома по ул. Песчаная, 171 очень хорошо развита инфраструктура. Поблизости располагаются детские сады, школы, торговые центры, магазины, аптеки и т.д.

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