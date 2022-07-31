«Еврочетырешку» без ремонта, но с видом на фонтан продают почти за 11 млн рублей в центре Барнаула

В квартире находится три спальни, два санузла и внушительная кухня-гостиная.
Здесь не сделан ремонт, однако имеется теплый пол, проведена электрика и сделана шумоизоляция.
Квартира располагается на третьем этаже из 17, при этом в доме расположены бесшумные скоростные лифты.
По словам автора объявления, придомовая территория, площадью более одного гектара, относится к закрытому типу. Здесь располагаются фонтан, прогулочные и беговые дорожки, футбольная и баскетбольная площадки, теннисный корт, детская площадка с травмобезопасным покрытием и зоной для барбекю.
В доме имеется подземный паркинг на 175 мест, куда можно спускаться на лифте
В районе дома по ул. Песчаная, 171 очень хорошо развита инфраструктура. Поблизости располагаются детские сады, школы, торговые центры, магазины, аптеки и т.д.