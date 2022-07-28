28 июля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Недвижимость

«Трешку» в 15 метрах от «Лыжни здоровья» продают за 5,5 млн рублей в Барнауле

Квартиру в экологически чистом районе, но без ремонта, выставили на продажу в Барнауле, следует из объявления на «Авито». Общая площадь квартиры составляет 80,5 кв. метров. При общей цене в 5,5 млн рублей, стоимость кв. метра составит 68 323 рублей.

Квартира.
Квартира.
avito.ru

Квартира находится в живописном районе по адресу: 6-я Нагорная, 15Г/9. Рядом с домом проходит «Лыжня здоровья».

Жилье находится на верхнем этаже 16-этажного дома, введенного в эксплуатацию в 2021 году. Ремонт в квартире не сделан. Высота потолков составляет 2,7 м.

В многоквартирном доме есть два лифта, но ни один из них не идёт непосредственно на 16 этаж. Лифты идут лишь до 15 этажа, один этаж придется подниматься пешком.

Особенностью квартиры является то, что у неё есть всего одни соседи — снизу.

В квартире имеется сантехника. Нынешний хозяин жилья предлагает сделать ремонт в этой квартире, т.к. часть материалов уже закуплена.

Дом располагается на окраине города. Во дворе есть детская и спортивная площадки.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость