«Трешку» в 15 метрах от «Лыжни здоровья» продают за 5,5 млн рублей в Барнауле

Квартиру в экологически чистом районе, но без ремонта, выставили на продажу в Барнауле, следует из объявления на «Авито». Общая площадь квартиры составляет 80,5 кв. метров. При общей цене в 5,5 млн рублей, стоимость кв. метра составит 68 323 рублей.

Квартира находится в живописном районе по адресу: 6-я Нагорная, 15Г/9. Рядом с домом проходит «Лыжня здоровья».

Жилье находится на верхнем этаже 16-этажного дома, введенного в эксплуатацию в 2021 году. Ремонт в квартире не сделан. Высота потолков составляет 2,7 м.

В многоквартирном доме есть два лифта, но ни один из них не идёт непосредственно на 16 этаж. Лифты идут лишь до 15 этажа, один этаж придется подниматься пешком.

Особенностью квартиры является то, что у неё есть всего одни соседи — снизу.

В квартире имеется сантехника. Нынешний хозяин жилья предлагает сделать ремонт в этой квартире, т.к. часть материалов уже закуплена.

Дом располагается на окраине города. Во дворе есть детская и спортивная площадки.