4 августа
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Недвижимость

Позолота в ванной и мраморные подоконники: «еврочетырешку» с дизайнерским ремонтом продают почти за 14 млн рублей в Барнауле

В Барнауле выставили на продажу четырехкомнатную квартиру в доме по адресу: пр. Комсомольский, 80Е, следует из объявления на «Авито». За квартиру площадью 135 кв. метров владелец объявления просит 13 млн 800 тыс. рублей. В пересчете один кв. метр стоит 102 222 рублей.

Вид из квартиры
Вид из квартиры
avito.ru

Как отмечает автор объявления, в квартире на 13-м этаже 16-этажного дома проведен дизайнерский ремонт. Так, например, в ванной комнате выложена плитка ручной работы с добавлением сусального золота, а подоконники в квартире изготовлены из мрамора.

Кухня в квартире совмещена с гостиной. Спальни полностью изолированы. В квартире остается вся мягкая и встроенная мебель, а также морской аквариум с полным набором оборудования.

С квартирой идет кладовка площадью 5 кв. метров. Также есть 2 парковочных места на подземном паркинге, которые переделаны в гараж с электрическими воротами. Приобрести парковочные места придется отдельно — в стоимость квартиры они не входят.

В закрытом дворе дома есть детская и спортивная площадки. На первом этаже дома расположился продуктовый магазин и различные офисы.

В районе дома хорошо развита инфраструктура. Рядом находится центр города и важные транспортные развязки.

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