5 августа
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Недвижимость

На все четыре стороны: «четырешку» с окнами на четыре стороны и балконом в французском стиле продают в центре Барнаула более чем за 11 млн рублей.

В Барнауле выставили на продажу четырехкомнатную квартиру по адресу: ул. Интернациональная, 97, следует из объявления на «Авито». Цена квартиры площадью 172 кв. метра составляет 11 млн 300 тысяч рублей. В пересчете на один кв. метр это 65 698 рублей.

Лифт
Лифт
avito.ru

Квартира расположена на третьем этаже шестиэтажного здания. Дом находится в центре города, и в то же время вдали от шума и суеты, между Социалистическим и Красноармейскими проспектами.

В квартире с высокими потолками расположились пять комнат и кухня. В кухне имеется выход на просторную лоджию. Гостиная занимает достаточно большую площадь, к ней примыкает комната, которую можно использовать как кабинет, гостевую или столовую — на вкус нового владельца.

В спальне родителей имеется собственный санузел. Две детские комнаты выходят на противоположную сторону от спальни родителей.

Среди прочих преимуществ данной квартиры автор объявления указывает расширенный дверной проем входной двери, лифт и собственную котельную — это позволяет избежать отключений воды летом.

Также в закрытом дворе имеются детская и спортивные площадки, а также беседка. Наземная парковка во дворе закреплена за каждым автовладельцем.

Квартира расположена в центре Барнаула, здесь хорошо развита транспортная и социальная инфраструктура.

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