На все четыре стороны: «четырешку» с окнами на четыре стороны и балконом в французском стиле продают в центре Барнаула более чем за 11 млн рублей.

Квартира расположена на третьем этаже шестиэтажного здания. Дом находится в центре города, и в то же время вдали от шума и суеты, между Социалистическим и Красноармейскими проспектами.
В квартире с высокими потолками расположились пять комнат и кухня. В кухне имеется выход на просторную лоджию. Гостиная занимает достаточно большую площадь, к ней примыкает комната, которую можно использовать как кабинет, гостевую или столовую — на вкус нового владельца.
В спальне родителей имеется собственный санузел. Две детские комнаты выходят на противоположную сторону от спальни родителей.
Среди прочих преимуществ данной квартиры автор объявления указывает расширенный дверной проем входной двери, лифт и собственную котельную — это позволяет избежать отключений воды летом.
Также в закрытом дворе имеются детская и спортивные площадки, а также беседка. Наземная парковка во дворе закреплена за каждым автовладельцем.
Квартира расположена в центре Барнаула, здесь хорошо развита транспортная и социальная инфраструктура.