8 августа
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Недвижимость

Квартиру-студию с дизайнерским ремонтом и собственной парковкой под катер продают в Барнауле почти за 6 млн рублей

В Барнауле выставили на продажу квартиру в доме по адресу: Правобережный тракт, 18А, следует из объявления на «Авито». За студию площадью 40 кв. метров владельцы просят 5,9 млн рублей. В пересчете на один кв. метр это составляет 147 500 рублей.

Квартира
Квартира
avito.ru

Квартира расположилась на втором этаже двухэтажного дома.

В квартире сделана максимальная шумоизоляция. Имеются портьерные шторы, телевизор, кондиционер, холодильник, винный холодильник, чайник, плита, духовой шкаф.

«Сделан дизайнерский ремонт, все выполнено из материалов премиум класса, вся мебель делалась под заказ, именно для этой квартиры, техника лучших производителей. На открытом балконе имеется собственная гриль зона.» — пишет автор объявления.

Новому владельцу предоставляется на реке место для катера с круглосуточной охраной. Двор дома находится под видеонаблюдением, въезд через шлагбаум. Рядом с домом имеется парковка для автомобилей.

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