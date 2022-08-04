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Почему и зачем люди покупают жилье в новостройках?

Как сообщают «Известия», «Этажи» провела опрос среди нескольких тысяч человек. Уточняется, что 29% из них покупают квартиры в новых домах, чтобы улучшить жилищные условия — после продажи имевшейся у них недвижимости.

Еще 27% респондентов выбирают новостройки, как старт для переезда из съемного жилья.