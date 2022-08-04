4 августа
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Недвижимость

Почему резко вырос спрос на квартиры в новостройках — результаты опроса

Россияне снова скупают квартиры в новостройках после весеннего «спада». Поэтому прогнозы о стагнации на рынке нарушаются. Что произошло, и почему россияне приобретают недвижимость на «первичке», выяснили эксперты федеральной компании «Этажи».

Строительный кран. Стройка.
Строительный кран. Стройка.
Pixabay.com.
1
Почему и зачем люди покупают жилье в новостройках?

Как сообщают «Известия», «Этажи» провела опрос среди нескольких тысяч человек. Уточняется, что 29% из них покупают квартиры в новых домах, чтобы улучшить жилищные условия — после продажи имевшейся у них недвижимости.

Еще 27% респондентов выбирают новостройки, как старт для переезда из съемного жилья.

2
А есть еще причины?

Да. По результатам исследования, 13% россиян покупают жилье для детей, 12% — для инвестиций, 9% — чтобы использовать маткапитал и другие льготы, еще 6% — чтобы переехать из одного района города в другой.

Стройка. Строительство в Барнауле.
Стройка. Строительство в Барнауле.
Анна Зайкова.

«Россияне стали чаще приобретать недвижимость для детей, при этом сдавая ее в аренду до тех пор, пока ребенок не подрастет и не соберется в нее переехать», — пояснила замдиректора «Этажей» Татьяна Ахметдинова.

3
Часто ли недвижимость берут «впрок»?

Из-за низких ставок по ипотеке и сильного роста цен, 3% граждан покупают жилье на первичном рынке «впрок».

4
Но что было со спросом на новостройки весной?

В мае-июне доля сделок по продаже квартир в новостройках упала на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2021-го.

Стройка. Строительство в Барнауле.
Стройка. Строительство в Барнауле.
Анна Зайкова.

«Всего за полтора месяца было принято несколько решений о сокращении ипотечных ставок, увеличении лимитов на кредиты, введении ипотеки для айтишников. Все это заставило покупателей занять выжидательную позицию, ведь зачем сейчас брать ипотеку, скажем, под 7% годовых, если через пару недель власти опять ее пересмотрят в сторону снижения», — уточнил совладелец девелоперской группы «Родина» Владимир Щекин.

5
Что происходит в Алтайском крае?

В Алтайском крае вырос спрос на ипотеку — как для нового жилья, так и «вторички».

Ипотека.
Ипотека.
Pixabay.com

В июне жители региона взяли 196 ипотек в новостройках на 891 млн рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, это меньше на 77% в количественном и на 61% в денежном выражении. Но по отношению к «застойному» маю, наоборот, заметен прирост., подчеркнули ранее в Центробанке.

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