Как сообщают «Известия», «Этажи» провела опрос среди нескольких тысяч человек. Уточняется, что 29% из них покупают квартиры в новых домах, чтобы улучшить жилищные условия — после продажи имевшейся у них недвижимости.
Еще 27% респондентов выбирают новостройки, как старт для переезда из съемного жилья.
Да. По результатам исследования, 13% россиян покупают жилье для детей, 12% — для инвестиций, 9% — чтобы использовать маткапитал и другие льготы, еще 6% — чтобы переехать из одного района города в другой.
«Россияне стали чаще приобретать недвижимость для детей, при этом сдавая ее в аренду до тех пор, пока ребенок не подрастет и не соберется в нее переехать», — пояснила замдиректора «Этажей» Татьяна Ахметдинова.
Из-за низких ставок по ипотеке и сильного роста цен, 3% граждан покупают жилье на первичном рынке «впрок».
В мае-июне доля сделок по продаже квартир в новостройках упала на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2021-го.
«Всего за полтора месяца было принято несколько решений о сокращении ипотечных ставок, увеличении лимитов на кредиты, введении ипотеки для айтишников. Все это заставило покупателей занять выжидательную позицию, ведь зачем сейчас брать ипотеку, скажем, под 7% годовых, если через пару недель власти опять ее пересмотрят в сторону снижения», — уточнил совладелец девелоперской группы «Родина» Владимир Щекин.
В Алтайском крае вырос спрос на ипотеку — как для нового жилья, так и «вторички».
В июне жители региона взяли 196 ипотек в новостройках на 891 млн рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, это меньше на 77% в количественном и на 61% в денежном выражении. Но по отношению к «застойному» маю, наоборот, заметен прирост., подчеркнули ранее в Центробанке.