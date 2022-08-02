2 августа
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Недвижимость

Спрос на ипотеку резко «взлетел» в Алтайском крае. Почему и зачем люди бросились скупать квартиры

Спрос на ипотеку в Алтайском крае увеличился ссылается «Толк» на статистику Центробанка.

Ипотека.
Ипотека.
Pixabay.com
1 Сколько кредитов оформили в регионе за июнь?

За июнь кредиторы Алтайского края оформили 870 займов на 2,4 млрд рублей. Это вдвое больше, чем в мае.

«Однако если сравнивать с июнем прошлого года, то наблюдается падение сразу на 73%", — отметили в ЦБ.

Ипотека.
Ипотека.
Pixabay.com
2 А сколько ипотек взяли на «первичку»?

Всего — 196 ипотек в новостройках на 891 млн рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, это меньше на 77% в количественном и на 61% в денежном выражении. Но по отношению к «застойному» маю, наоборот, заметен прирост.

3 На вторичном рынке тоже стало больше ипотек?

Да. «В июне (в Алтайском крае) оформили 674 кредита на 1,5 млрд рублей (на вторичном рынке). По отношению к предыдущему месяцу в этом сегменте число ипотек выросло сразу вдвое, а в денежном эквиваленте — в 2,5 раза», — уточнили в регуляторе.

Ипотека.
Ипотека.
pixabay.com.
4 На сколько российские банки снижают ставки по ипотеке?

Ранее стало известно, что Сбербанк и ВТБ решили уменьшить ставки по потребительским кредитам и ипотеке — до 9,9% годовых.

Это связано со снижением ключевой ставки Центробанка до 8%.

5 Как «помочь» ипотеке хотел Путин?

В конце июня президент Владимир Путин потребовал от правительства и ЦБ РФ максимально быстро выполнить задачу по снижению ставки по льготной ипотеке до 7%.

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

«Я просил правительство (на ПМЭФ-2022 рассмотреть вопрос о снижении ставки льготных ипотечных кредитов с 9% до 7%, как вы знаете. И прошу правительство совместно с Банком России, с нашим банковским сообществом в целом, строительной отраслью максимально эффективно и быстро реализовать эту меру», — сказал глава страны.

Что еще ждет на Алтае в ближайшем будущем — в нашем материале «Два месяца в крутом пике».

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