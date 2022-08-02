Спрос на ипотеку резко «взлетел» в Алтайском крае. Почему и зачем люди бросились скупать квартиры

2 А сколько ипотек взяли на «первичку»?

Всего — 196 ипотек в новостройках на 891 млн рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, это меньше на 77% в количественном и на 61% в денежном выражении. Но по отношению к «застойному» маю, наоборот, заметен прирост.