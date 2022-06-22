Путин потребовал снизить ставки по ипотеке

«Я просил правительство (на ПМЭФ-2022 рассмотреть вопрос о снижении ставки льготных ипотечных кредитов с 9% до 7%, как вы знаете. И прошу правительство совместно с Банком России, с нашим банковским сообществом в целом, строительной отраслью максимально эффективно и быстро реализовать эту меру», — сказал Путин.

Глава государства отметил — ипотека сейчас становится сложнодоступной для россиян, указывает bfm.ru.

«Мы с вами знаем: в апреле ипотечных кредитов было выдано в три раза уже меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом мы говорили и на форуме в Петербурге. Рыночная средняя ставка по жилищным кредитам составляет сейчас более 14%", — сказал российский лидер.