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Экономика

Российские банки снижают ставки по кредитам и ипотеке

На фоне снижения ключевой ставки Центробанком несколько российских банков, в том числе Сбербанк и ВТБ, приняли решение снизить ставки по потребительским кредитам и ипотеке. Об этом сообщает «Интерфакс».

Ипотека.
Ипотека.
АО «Россельхозбанк»

Так, Сбербанк понизит ставки по ипотеке до 9,9% годовых. Снижение составило 0,6% процентного пункта. Это касается кредитов на приобретение квартир как в новостройках, так и на вторичном рынке. Решение вступит в силу 26 июля. Также в банке планируют уменьшить проценты по потребкредитам.

ВТБ сообщил о снижении ставок по потребительским кредитам и ипотеке до тех же 9,9% готовых (минус 0.6 п.п.). В банке уточнили, что заемщики, получившие одобрение заявок на кредиты, могут переоформить их уже на новых условиях. Обновленные условия кредитования начнут действовать с 25 июля.

Напомним, Центробанк 22 июля снизил ключевую ставку на 1,5 процентных пункта — до 8% годовых. Решение аргументировано замедлением инфляции на фоне снижения деловой активности.

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