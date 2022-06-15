15 июня
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Недвижимость

Два месяца в крутом пике. Что ждет ипотеку на Алтае в ближайшем будущем

В апреле объем ипотечного кредитования сократился в Алтайском крае в 4,4 раза, в среднем по России — в 3,2, следует из данных, опубликованных Банком России. Региональных сведений за май пока нет, а вот усредненные данные по стране показывают: в мае рынок ипотеки продолжал пикировать. Между тем, накануне выходных Банк России снизил ключевую ставку. И глава ЦБ полагает: интерес к ипотеке возродится. Когда это возможно?

Ипотека.
Ипотека.
Pixabay.com

Конец рекордам

Ипотека в Алтайском крае била все рекорды вплоть до марта 2022 года. То, что произошло в апреле, иначе как обвалом не назовешь.

Жители края взяли всего 568 ипотечных кредитов на 1,35 млрд рублей. Для сравнения: в марте 2022-го в банках взято 2 430 кредитов на 6 млрд. рублей, близкие показатели — и в апреле прошлого года.

Итог такой: сокращение как по количеству кредитов, так и по общей сумме — более чем в четыре раза.

Примерно такая же картина и в других регионах. Так, в Новосибирской области объем ипотеки в апреле 2022-го упал в четыре раза, в Омской — в 3,7, в Томской в 3,4 — по сравнению с мартом 2022 года.

Обвал ипотечного рынка, случившийся после начала спецоперации в Украине, связан с группой факторов. В том числе — с ростом ставок как по льготной программе «ипотека в новостройках» (с 7 до 12%), так и по собственным программам банков (вплоть до 21,5%).

Ипотека.
Ипотека.
Pixabay.com

Майские данные

Однако с 1 мая льготная ипотека подешевела: ставка снижена до 9%. Но, по данным Объединенного кредитного бюро, в мае выдано еще на 21% меньше кредитов в штуках и на 7% меньше в рублях (в среднем по стране), сообщает РБК.

Данные за май в региональном разрезе Банк России пока не опубликовал. Но эксперты, опрошенные altapress.ru, сообщали, что на Алтае в этом месяце оживления тоже не случилось.

«С учетом того, что изменение ставки по „льготной ипотеке“ с 12% до 9% произошло с 1 мая 2022 года, а между подачей заявки на получение кредита и фактической выдачей проходит около месяца, выдача кредитов в мае существенно снизилась», — объяснили обвал апреля-мая в Минфине России.

Ипотека.
Ипотека.
pixabay.com.

Главный фактор

Между тем 10 июня Банк России снизил ключевую ставку с 11 до 9,5%, она вернулась к февральскому значению.

И в Минфине РФ оптимистично полагают: посла падения в апреле-мае ипотечный рынок перейдет к уверенному росту. Ведомство подчеркивает, что способствовать этому будут несколько факторов.

Во-первых, сохранились низкие ставки по программе «семейная ипотека» — не выше 6%.

Во-вторых, программа «льготная ипотека в новостройках» продлена до конца 2022 года, максимальный размер кредита увеличен до 30 млн рублей в Москве и Санкт-Петербурге и до 15 млн рублей — в остальных.

Эльвира Набиуллина.
Эльвира Набиуллина.
duma.gov.ru

Кроме того, правительство РФ активно стимулирует сельскую ипотеку. Ну и главный фактор — снижение ключевой ставки. 10 июня глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила на пресс-конференции, что ипотека постепенно оживится.

Прогноз ставок

Собственно, и сами банки уже смягчают требования к ипотеке и самые крупные из них начали снижать ставки по собственным ипотечным программам. В течение одной-двух недель и другие кредитные учреждения скорректируют свои ипотечные программы, считают эксперты «РИА Новости».

«Интерфакс» прогнозирует, что ставки по собственным программам банков понизят, вероятно, с текущих 11,4% до 10,5%.

Ставка по льготной ипотеке пока останется прежней, но в ближайшие месяцы все же может снизиться до 7−7,5% или даже 6%. Среднерыночные же ставки на ипотеку к 1 июля могут составить 8,75−9,75%, полагают «Известия».

Ипотека.
Ипотека.
pixabay.com.

Прогноз ипотеки

Впрочем, пока неясно, как все это повлияет на спрос. «Рынок может выходить из спячки», — осторожно прокомментировал события Дмитрий Дворядкин, руководитель агенства недвижимости «Династия 24» в своем телеграм-канале.

Опрошенные РБК эксперты заметного роста спроса на ипотечном рынке все же не ожидают.

Так, аналитик ФГ «Финам» Наталия Пырьева напоминает, что рынок был сильно перегрет в 2021 году, «поэтому платежеспособный спрос в массе исчерпал себя» и «спрос на ипотеку будет сохраняться низким в течение следующих нескольких месяцев».

К тому же резко возросшая стоимость квадратного метра жилья — сильный ограничительный фактор. В момент запуска льготной ипотеки в апреле 2020 года квадратный метр стоил 48 тыс. рублей, в марте 2022-го — уже 76,8 тыс. рублей, приводит данные Сбериндекс.

Новостройки Барнаула. 2021.
Новостройки Барнаула. 2021.
Altapress.ru

По сообщению «Российской газеты», в марте цены на первичку в Барнауле доходили до 85 тыс. рублей за «квадрат».

Риэлторы все же говорят о небольшом снижении цен на вторичном рынке в апреле и мае, указывает ТАСС (и об этом также говорили altapress.ru алтайские риелторы). Но пока неясно, насколько устойчива эта тенденция.

Что касается первичного рынка, то в апреле-мае рост цен замедлился, пишет РБК. А вот прогнозировать, как дальше будут меняться цены на жилую недвижимость как на вторичном, так и на первичном рынке, пока никто по-прежнему не берется. Ждут, что будет со спросом на жилье.

Ранее altapress.ru приводил мнение строителей относительно цен на жилье: оснований для снижения стоимости квадратного метра нового жилья нет, утверждали они.

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