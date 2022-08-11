11 августа
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Недвижимость

Двухэтажную «четырешку» с лепниной, мозаикой и витражным остеклением продают в центре Барнаула за 25,5 млн рублей

В Барнауле выставили на продажу двухуровневую четырехкомнатную квартиру в доме по адресу: ул. 1905 года, 25, следует из объявления на «Авито».

Квартира
Квартира
avito.ru

За квартиру площадью 130 кв. м владельцы просят 25 млн 500 тыс. рублей. В пересчете на один кв. м это составляет 196 154 рублей.

В квартире хозяева провели современный дизайнерский ремонт. Имеется просторная кухня-гостиная, установлена мраморная столешница.

Также жилье декорировано лепниной, декоративной штукатуркой, мозаикой по индивидуальному заказу в холле. В квартире имеется витражное остекление.

В квартире имеются два санузла, гардеробная и хозяйственная зона, а также большая утеплённая лоджия.

Двор представляет собой закрытую территорию, где есть детская и спортивная площадка.

В шаговой доступности от дома имеется вся необходимая инфраструктура.

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