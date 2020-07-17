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Недвижимость

Епархия выступила против строительства дома рядом с храмом, ибо может развалиться

В Омске прошли публичные слушания по земельным участкам, расположенным возле храма, пишет «ОмскРегион».

Почему убрали башенный кран со строительства дома бизнес-класса.
Почему убрали башенный кран со строительства дома бизнес-класса.
Олег Богданов

Застройщика привлек большой и заросший кленами пустырь между Крестовоздвиженским собором и улицей Герцена.

На земле планируют построить жилой комплекс — 5−8 этажей, но одна из частей будет 16-этажной.

На слушаниях застройщик заявил, что большой участок ближе к собору уже перевели под жилую застройку. По его словам, стройка пройдет в соответствии с охранными зонами памятников культурного наследия.

А два маленьких участка, которые собственно и обсуждали, необходимы для пожарного проезда уже проектируемого жилого комплекса.

Церковь. Храм. Православие
Церковь. Храм. Православие
СС0

После на слушаниях выступил протоиерей Олег Цветков, настоятель Крестовоздвиженского собора.

«Со стороны Омской епархии мы категорически возражаем, чтобы здесь строилось многоэтажное здание. При строительстве высотки храм будет полностью перекрыт, его не будет видно с этой стороны. А во-вторых, когда будет вестись строительство и забиваться сваи, храм наш просто развалится, он не выдержит колебаний земли», — подчеркнул Цветков.

Еще один представитель Омской епархии протоиерей Дмитрий Олихов добавил, что на этой территории уже больше десяти лет хотят что-то построить.

«Епархия возражает. Если бы это было малоэтажное строительство вровень с теми зданиями, которые в этом квартале существуют — 2−3-этажные, максимум до пяти этажей. Но вставлять в этом квартале 16-этажную свечку — на мой взгляд, это просто какая-то архитектурная дикость. И мы предлагаем ее сегодня не узаконивать», — сказал Олихов, добавив, что будет мониторить ситуацию и отстаивать свою точку зрения.

Решение о выдаче застройщику специальных разрешений еще не принято — его принимает мэр Омска с учетом поступивших замечаний.

Примечательно, что согласно публичной кадастровой карте территория возле храма действительно имеет разрешенное использование для размещения многоквартирного жилого дома высокой этажности (11 этажей и более).

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