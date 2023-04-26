Эпоха возрождения: ипотеку могут заменить советские строительные кооперативы

Власти готовят для россиян варианты приобретения недвижимости без оформления ипотеки.

Это случилось после того, как Банк России официально заявил о строгих мерах в отношении ипотеки с субсидированной ставкой от застройщика и жилищных кредитов с минимальным первоначальным взносом.

Одним из инструментов развития спроса на жилье могут стать ссудно-сберегательные кассы, пишет LIFE.

Схема

Желающий приобрести квартиру открывает специальный счет, куда вносит первоначальный взнос. Или человек начинает регулярно вносить деньги — до накопления взноса.

Сберкасса начисляет проценты — примерно такие, что начисляют банки по вкладам.

И если на счете появляется 50% - к примеру — от стоимости квартиры, начинается оформление сделки по регистрации в собственность.

Однако для реализации этой схемы нужно вносить изменения в действующее законодательство — для гарантии интересов вкладчиков на всю сумму их накоплений.

Ранее президенту РФ Владимиру Путину предложили российскую мебель включить в ипотеку. Это была инициатива министра строительства и ЖКХ Ирека Файзуллина.

Это позволит сократить стоимость мебели для потребителей за счет ее включения в сумму ипотечного займа.

И повысится спрос на отечественную продукцию. Ранее россиянам объяснили, с какой зарплатой дают ипотеку в регионах. Исследование основано на данных Росстата о средней стоимости новостроек.