26 апреля
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Недвижимость

Эпоха возрождения: ипотеку могут заменить советские строительные кооперативы

Власти готовят для россиян варианты приобретения недвижимости без оформления ипотеки.

Ипотека.
Ипотека.
Pixabay.com

Это случилось после того, как Банк России официально заявил о строгих мерах в отношении ипотеки с субсидированной ставкой от застройщика и жилищных кредитов с минимальным первоначальным взносом.

Одним из инструментов развития спроса на жилье могут стать ссудно-сберегательные кассы, пишет LIFE.

Схема

Желающий приобрести квартиру открывает специальный счет, куда вносит первоначальный взнос. Или человек начинает регулярно вносить деньги — до накопления взноса.

Сберкасса начисляет проценты — примерно такие, что начисляют банки по вкладам.

И если на счете появляется 50% - к примеру — от стоимости квартиры, начинается оформление сделки по регистрации в собственность.

Однако для реализации этой схемы нужно вносить изменения в действующее законодательство — для гарантии интересов вкладчиков на всю сумму их накоплений.

Ранее президенту РФ Владимиру Путину предложили российскую мебель включить в ипотеку. Это была инициатива министра строительства и ЖКХ Ирека Файзуллина.

Это позволит сократить стоимость мебели для потребителей за счет ее включения в сумму ипотечного займа.

И повысится спрос на отечественную продукцию. Ранее россиянам объяснили, с какой зарплатой дают ипотеку в регионах. Исследование основано на данных Росстата о средней стоимости новостроек.

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