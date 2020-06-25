Еще не поздно купить. ТОП-10 самых дорогих дач, выставленных на продажу в пригороде Барнаула

Дачный сезон на Алтае в разгаре, уже идет сбор первой ягоды, поспела редиска, на подходе — огурцы и томаты. Однако эпидемия коронавируса и самоизоляция подхлестнули спрос на дачные участки, поближе к Барнаула. И сегодня этот рынок по-прежнему наполнен хорошими предложениями. Altapress.ru подготовил для вас июньский рейтинг самых дорогих дач. Информация для рейтинга использовалась с сайтов частных объявлений.

1 место. Индустриальный район, ул. Власихинская. Цена — 4 млн рублей

Самые дорогие дачи , выставленные на продажу возле Барнаула. «Авито»

За бешеные деньги продается дача с баней, беседкой и участком в 12 соток. На участке стоит бревенчатый дом в 20 м². Из коммуникаций проведены газ, свет и вода. Владелец рассматривает торг или обмен на автомобиль. Изучить объект можно здесь.

2 место. Индустриальный район, садоводство «Мичуринцев». Цена — 3,7 млн рублей

Самые дорогие дачи , выставленные на продажу возле Барнаула. «Авито»

Двухэтажный дом в 70 м² и участок площадью в 5 соток выставлен на продажу по цене очень хорошего джипа. К дому прилагается кирпичный гараж и баня. Все коммуникации проведены. В доме можно жить круглый год. Изучить объект подробно можно здесь.

3 место. Расположение: Мамонтовский район, с. Мамонтово. Цена — 3 млн рублей

Самые дорогие дачи , выставленные на продажу возле Барнаула. «Авито»

Единственный объект далеко от города, выставлен на продажу в райцентре. Дом площадью 68 кв. метров вместе с участком в 7 соток и баней. Дом двухэтажный, выполненный из газоблоков. Дача находится на берегу озера. Рядом имеются пляж и лес. Подключены все коммуникации. Участок полностью благоустроен. Продавец рассматривает обмен на равноценное жилье или жилье с доплатой. Изучить объявление можно здесь.

4 место. Садоводство «Центральное». Цена — 2,8 млн рублей

Самые дорогие дачи , выставленные на продажу возле Барнаула. «Авито»

Такие деньги просит продавец за двухэтажный дом из газоблоков площадью 80 кв. метров и участком в 5.5 сотки. В доме есть ванная и унитаз. Возможно использовать для постоянного проживания в зимнее время. Есть вода и свет круглый год. К дому прилагается бетонная парковка. Смотрите объект здесь.

5 место. Индустриальный район. Садоводство «Мичуринцев». Цена — 2,6 млн рублей

Самые дорогие дачи , выставленные на продажу возле Барнаула. «Авито»

Дом из бруса площадью 45 кв. метров и 8 соток продавец оценил за более адекватные деньги. К дому и участку прилагаются двухэтажная баня, металлический гараж и, как заявляет продавец, «шикарный с/у». На участке много растительности, таких как жимолость, малина, смородина, калина, ирга, груша и много ещё чего. В шаговой доступности — магазины и лес. Смотрите дачу здесь.

6 место. Центральный район, Змеиногорский тракт. Цена — 2,5 млн рублей

Самые дорогие дачи , выставленные на продажу возле Барнаула. «Авито»

Огромный двухэтажный дом в 100 квадратов и участок в 8 соток ищут своего покупателя. На участке расположены два дома и две бани. Свет, вода и газ подведены и имеются круглогодично. Много зелёных насаждений. Участок расположен в березовой роще. Посмотреть объект можно здесь.

7 место. Индустриальный район, ул. Власихинская. Цена — 2,2 млн рублей

Самые дорогие дачи , выставленные на продажу возле Барнаула. «Авито»

Владелец решил расстаться с одноэтажным домом из бруса площадью 45 кв. метров и 6 сотками участка, расположенных в черте города. Описание объекта достаточно скупое. Поэтому посмотреть дом можно здесь.

8 место. Центральный район. Садоводство «Октябрьский садовод». Цена — 2 млн рублей

Самые дорогие дачи , выставленные на продажу возле Барнаула. «Авито»

Дом с солнечными батареями, площадь — 94 квадрата, участок — 7.4 сотки. Близко к городу. Дом — двухэтажный, стены — из газоблока. Двор выложен тротуарной плиткой. Немаловажно, что есть будка для собаки. Также имеются баня с предбанником и теплица. Из посадок — вишня, виноград, малина. Посмотреть все вместе можно здесь.

9 место. Первомайский район, садоводство «Связист». Цена — 1,55 млн рублей

Самые дорогие дачи , выставленные на продажу возле Барнаула. «Авито»

В 27 км от города продается дача площадью 80 квадратов и участком в 9 соток. Дом кирпичный, автор объявления уверяет, что участок и все его постройки могут вместить 17 человек. Продажа осуществляется всем имуществом. Изучайте объект здесь.

10 место. Ленинский район, садоводство «Обь-1». Цена — 700 тыс. рублей

Самые дорогие дачи , выставленные на продажу возле Барнаула. «Авито»

Если у вас нет миллиона, то изучите вот этот дом площадью 61 кв. метр, который размещен на участке в 5 соток. Вода в доме есть, туалет — и в доме, и на улице. Вместе с объектом идут на продажу гараж. баня. Один существенный минус — посадок нет. Смотрите дом здесь.

Подготовил Владислав Алёхин.