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Недвижимость

Еще не поздно купить. ТОП-10 самых дорогих дач, выставленных на продажу в пригороде Барнаула

Дачный сезон на Алтае в разгаре, уже идет сбор первой ягоды, поспела редиска, на подходе — огурцы и томаты. Однако эпидемия коронавируса и самоизоляция подхлестнули спрос на дачные участки, поближе к Барнаула. И сегодня этот рынок по-прежнему наполнен хорошими предложениями. Altapress.ru подготовил для вас июньский рейтинг самых дорогих дач. Информация для рейтинга использовалась с сайтов частных объявлений.

Дача. Недвижимость. Загородный дом.
Дача. Недвижимость. Загородный дом.
CC0

1 место. Индустриальный район, ул. Власихинская. Цена — 4 млн рублей

Самые дорогие дачи, выставленные на продажу возле Барнаула.
Самые дорогие дачи, выставленные на продажу возле Барнаула.
«Авито»

За бешеные деньги продается дача с баней, беседкой и участком в 12 соток. На участке стоит бревенчатый дом в 20 м². Из коммуникаций проведены газ, свет и вода. Владелец рассматривает торг или обмен на автомобиль. Изучить объект можно здесь.

2 место. Индустриальный район, садоводство «Мичуринцев». Цена — 3,7 млн рублей

Самые дорогие дачи, выставленные на продажу возле Барнаула.
Самые дорогие дачи, выставленные на продажу возле Барнаула.
«Авито»

Двухэтажный дом в 70 м² и участок площадью в 5 соток выставлен на продажу по цене очень хорошего джипа. К дому прилагается кирпичный гараж и баня. Все коммуникации проведены. В доме можно жить круглый год. Изучить объект подробно можно здесь.

3 место. Расположение: Мамонтовский район, с. Мамонтово. Цена — 3 млн рублей

Самые дорогие дачи, выставленные на продажу возле Барнаула.
Самые дорогие дачи, выставленные на продажу возле Барнаула.
«Авито»

Единственный объект далеко от города, выставлен на продажу в райцентре. Дом площадью 68 кв. метров вместе с участком в 7 соток и баней. Дом двухэтажный, выполненный из газоблоков. Дача находится на берегу озера. Рядом имеются пляж и лес. Подключены все коммуникации. Участок полностью благоустроен. Продавец рассматривает обмен на равноценное жилье или жилье с доплатой. Изучить объявление можно здесь.

4 место. Садоводство «Центральное». Цена — 2,8 млн рублей

Самые дорогие дачи, выставленные на продажу возле Барнаула.
Самые дорогие дачи, выставленные на продажу возле Барнаула.
«Авито»

Такие деньги просит продавец за двухэтажный дом из газоблоков площадью 80 кв. метров и участком в 5.5 сотки. В доме есть ванная и унитаз. Возможно использовать для постоянного проживания в зимнее время. Есть вода и свет круглый год. К дому прилагается бетонная парковка. Смотрите объект здесь.

5 место. Индустриальный район. Садоводство «Мичуринцев». Цена — 2,6 млн рублей

Самые дорогие дачи, выставленные на продажу возле Барнаула.
Самые дорогие дачи, выставленные на продажу возле Барнаула.
«Авито»

Дом из бруса площадью 45 кв. метров и 8 соток продавец оценил за более адекватные деньги. К дому и участку прилагаются двухэтажная баня, металлический гараж и, как заявляет продавец, «шикарный с/у». На участке много растительности, таких как жимолость, малина, смородина, калина, ирга, груша и много ещё чего. В шаговой доступности — магазины и лес. Смотрите дачу здесь.

6 место. Центральный район, Змеиногорский тракт. Цена — 2,5 млн рублей

Самые дорогие дачи, выставленные на продажу возле Барнаула.
Самые дорогие дачи, выставленные на продажу возле Барнаула.
«Авито»

Огромный двухэтажный дом в 100 квадратов и участок в 8 соток ищут своего покупателя. На участке расположены два дома и две бани. Свет, вода и газ подведены и имеются круглогодично. Много зелёных насаждений. Участок расположен в березовой роще. Посмотреть объект можно здесь.

7 место. Индустриальный район, ул. Власихинская. Цена — 2,2 млн рублей

Самые дорогие дачи, выставленные на продажу возле Барнаула.
Самые дорогие дачи, выставленные на продажу возле Барнаула.
«Авито»

Владелец решил расстаться с одноэтажным домом из бруса площадью 45 кв. метров и 6 сотками участка, расположенных в черте города. Описание объекта достаточно скупое. Поэтому посмотреть дом можно здесь.

8 место. Центральный район. Садоводство «Октябрьский садовод». Цена — 2 млн рублей

Самые дорогие дачи, выставленные на продажу возле Барнаула.
Самые дорогие дачи, выставленные на продажу возле Барнаула.
«Авито»

Дом с солнечными батареями, площадь — 94 квадрата, участок — 7.4 сотки. Близко к городу. Дом — двухэтажный, стены — из газоблока. Двор выложен тротуарной плиткой. Немаловажно, что есть будка для собаки. Также имеются баня с предбанником и теплица. Из посадок — вишня, виноград, малина. Посмотреть все вместе можно здесь.

9 место. Первомайский район, садоводство «Связист». Цена — 1,55 млн рублей

Самые дорогие дачи, выставленные на продажу возле Барнаула.
Самые дорогие дачи, выставленные на продажу возле Барнаула.
«Авито»

В 27 км от города продается дача площадью 80 квадратов и участком в 9 соток. Дом кирпичный, автор объявления уверяет, что участок и все его постройки могут вместить 17 человек. Продажа осуществляется всем имуществом. Изучайте объект здесь.

10 место. Ленинский район, садоводство «Обь-1». Цена — 700 тыс. рублей

Самые дорогие дачи, выставленные на продажу возле Барнаула.
Самые дорогие дачи, выставленные на продажу возле Барнаула.
«Авито»

Если у вас нет миллиона, то изучите вот этот дом площадью 61 кв. метр, который размещен на участке в 5 соток. Вода в доме есть, туалет — и в доме, и на улице. Вместе с объектом идут на продажу гараж. баня. Один существенный минус — посадок нет. Смотрите дом здесь.

Подготовил Владислав Алёхин.

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