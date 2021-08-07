7 августа 18°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Недвижимость

Если будут деньги — спасти можно. Что думают барнаульцы о судьбе сталинок и хрущевок в центре города

Редакция altapress.ru завершила опрос среди своих читателей, посвященный проблеме будущего сталинок и хрущевок в центре города. Немногим более половины респондентов выразили мнение, что эти дома удастся сохранить.

Ленина, 67.
Ленина, 67.
Анна Зайкова, altapress.ru

Такой ответ дали 50,9% участников нашего опроса.

В целом же, голоса распределились так:

  • Бесхозяйственность «убьет» эти дома — еще 5−10 лет и они превратятся в руины — 26,3%
  • Город или край сумеют найти финансы для сохранения этих зданий, и они простоят еще 100 лет — 50,9%
  • Не вижу смысла бороться за сохранение этих несовременных строений — их стоит снести, а жильцов поселить в новые высотки на их месте — 10,9%
  • Центр города вообще надо избавить от старого жилья и создать здесь рекреационную зону — 7,6%
  • Центр города давно уже следует перенести в Индустриальный район, а жильцы сталинок и хрущевок пусть сами решают свои проблемы — 4,3%

Всего в ходе опроса было отдано 396 голосов.

Смотрите также
Подпишитесь на главные новости нашего сайта через соцсети
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость